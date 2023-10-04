Погода в Одесі: яким буде четвер 5 жовтня

Погода в Одесі 4 жовтня: чи буде ще тепло? За прогнозами синоптиків, завтра, 4 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. Також в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують посилення вітру до 14 м/с. Повітря вдень прогріється до +25°С в Одесі та до +27°С в області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: який прогноз на 3 жовтня? Завтра, 3 жовтня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі опуститься до +9°C в Одесі та до +6°C в області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: чи похолодає у понеділок 2 жовтня За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 2 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але вітряна погода. Пориви вітру вночі можуть сягати 15-17 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ