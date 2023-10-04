Погода в Одесі: яким буде четвер 5 жовтня

Завтра, 5 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів не прогнозують. Але незважаючи на хмарність, четвер обіцяє бути теплим.
Прогноз погоди в Одесі 5 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°C.
Прогноз погоди в Одеській області 5 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°C.
На автошляхах області видимість гарна.