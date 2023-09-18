1500 доларів за туберкульоз: в Одесі викрили лікарів на продажі підробних діагнозів

Голова лікарської консультативної комісії та двоє її спільників в одному з медичних закладів Одеси вигадали схему, за якою за гроші допомагали уникнути мобілізації військовозобов’язаним чоловікам.

Про це повідомили в Одеські обласній прокуратурі.

У повідомленні йдеться, що голові ЛКК та двом її спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та підробку документів. Як встановили слідчі, голова комісії через своїх спільників отримувала хабарі від військовозобов’язаних громадян.

За даними слідства, підозрювана за отриману грошову винагороду виготовляла фальшиві виписки з медичної карти, де вказувала фіктивний діагноз, який дозволяв уникати мобілізації.

Слідчі встановили, що за 1500 доларів США «хворі» отримували виписку з діагнозом – туберкульоз. Надалі ці медичні довідки передавалися до ТЦК, на підставі чого чоловіків визнавали непридатним до військової служби.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці, –

повідомили в Одеській облпрокуратурі.

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Фото: Одеська обласна прокуратура.