Мобілізація в Україні: коли її можуть посилити?

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україні продовжується загальна мобілізація. Більше того, у Верховній Раді не виключають, що найближчим часом мобілізацію в нашій країні може посилити. За яких умов це може статися?

Рашисти можуть кинути на війну нових «мобіків»

Дедалі більше видань із посиланням на власні джерела повідомляють, що росія найближчими тижнями може провести нову хвилю мобілізації.

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), в рф готуються провести ще одну хвилю мобілізації в резерв восени.

А за даними канадської розвідки, окупантам не вдалося провести успішний наступ, тому країна-агресор може провести повторну мобілізацію найближчим часом.

Яким чином відповідатиме Україна та чи плануються дзеркальні заходи?

Мобілізація чи поразка?

За словами секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Україна має відповідно реагувати, якщо Росія знову вирішить набирати сотні тисяч гарматного м’яса.

«Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили і засоби є в росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краю, формуємо нові. Звісно, якщо мобілізація в росії йтиме таким темпом, нам потрібно буде мобілізацію збільшувати для того, щоб можна було адекватно реагувати»,

– каже парламентарій.

У свою чергу, як зазначає військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник, українці мають продовжувати мобілізацію, щоби вижити.

«Путін б’ється за владу насмерть, скільки буде треба кинути у грубку цієї війни росіян – стільки він і кине. Вибору у нас нема. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було у світі»,

– попереджає експерт.

Електронний реєстр призовників: що це?

Оскільки мобілізація в Україні пролила світло на проблеми застарілих систем ТЦК та СП (військкоматів) виявлення придатних до служби чоловіків та призову до лав Збройних сил, було вирішено створити електронний реєстр призовників.

Відповідний законопроект, який був зареєстрований у Верховній Раді, пропонує збирати дані про всіх допризовників, призовників, військовозобов’язаних та резервістів, отримувати дані щодо всіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Інформацію до реєстру призовників вноситимуть одразу з кількох міністерств – Міносвіти, МОЗ, МВС, Мін’юсту, ДПС та інших державних структур.

Для електронного реєстру збираються такі персональні дані:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата та місце народження;

стать;

місце проживання та місцезнаходження;

номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

відомості про батьків (усиновителів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї;

реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта;

відомості про громадянство;

відомості про визнання особи недієздатною;

відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

оцифроване фото;

відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку;

відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення);

відомості про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомості про статус ветерана війни;

відомості щодо володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України та в’їзд до України;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про осіб, які зникли безвісти.

Також збираються такі дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста:

виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення реєстру, затвердженим власником реєстру;

військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення реєстру, затвердженим власником реєстру; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);

проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до закону України Про альтернативну (невійськову) службу;

відомості про участь у бойових діях.

Крім того, в Україні хочуть створити «реєстр ухилянтів», які виїхали за кордон за фальшивими довідками.

У Верховній Раді заявили про можливість екстрадиції в Україну чоловіків, які під час мобілізації виїхали за кордон із фейковими документами.

Однак, низка країн Євросоюзу вже заявила, що не збираються видавати Україні «ухилянтів».

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