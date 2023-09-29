З 1 жовтня українки мають стати на військовий облік: кого це торкнеться

В Україні більшість жінок на військову службу може бути прийнято за власним бажанням. Але з 1 жовтня українки, які працюють у медичній та фармацевтичній сферах, зареєструватись у територіальних центрах комплектування будуть зобов’язані. Як стати на військовий облік, і які обов’язки тягне за собою статус військовозобов’язаного, дізнавалася «Одеське життя».

Хто має стати на військовий облік

У жовтні 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Згідно з документом, українки певних професій за власним бажанням можуть стати військовим обліком. При цьому жінок, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність, закон визнає військовозобов’язаними. Водночас міністр оборони Олексій Рєзніков підписав наказ про відстрочку постановки жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. І з цієї дати зареєструватись, як військовозобов’язані, повинні будуть усі жінки-медики: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, провізори, науковці, керівники підрозділів у охороні здоров’я. Спеціальність враховується і по диплому, і за фактичним місцем роботи.

Взяти на військовий облік можуть жінок віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні до проходження служби за станом здоров’я.

Але постановка на облік — це не заклик на службу, запевняють у міноборони. Така процедура потрібна для уточнення мобілізаційного ресурсу медичних працівників у країні.

Як стати на військовий облік

Стати на військовий облік можна у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для цього необхідно подати: заяву про взяття на облік; паспорт чи ID-карту; ідентифікаційний номер; документ про здобуття професії; довідку з місця роботи із зазначенням спеціальності; свідоцтво про народження дітей чи документ про опіку; свідоцтво про шлюб; фотографії 3х4.

Потім потрібно пройти медкомісію. Необхідний медогляд хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога, гінеколога. Військово-лікарська експертиза робить висновок про придатність або непридатність жінки до військової служби.

Коли реєструватися в ТЦК та СП випускницям медичних навчальних закладів

За два місяці до закінчення навчання, медичні навчальні заклади повинні подавати до районних чи міських територіальних центрів комплектування списки всіх випускників. У них мають бути зазначені: прізвища, імена, по батькові студентів; дати народження; паспортні дані та податкові номери; зареєстровані місця проживання; спеціальності та дата завершення навчання; номери військово-облікової спеціальності. Ці списки у територіальному центрі комплектування зберігаються протягом 10 років.

Щоб стати на військовий облік, випускникам медичних та фармацевтичних навчальних закладів після отримання диплому надається один місяць. Якщо вони не звернулися до територіальних центрів комплектування протягом цього часу, їм загрожує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Коли з постановкою на військовий облік можна почекати

За законом без військово-облікових документів медиків та фармацевтів приймати на роботу роботодавці не мають права.

Але для жінок, які здобули освіту до затвердження змін у законі «Про військовий обов’язок і військову службу», діє «перехідний період». До 31 грудня 2026 року вони зможуть працевлаштуватись без надання військового квитка.

У той же час роботодавці зобов’язані повідомляти міським або районним ТЦК та СП про жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку.

Непрацюючі медики та фармацевти, щоб стати на облік, повинні звертатися до ТЦК та СП самостійно.

Обов’язки жінок, взятих на військовий облік

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Вони виконують військовий обов’язок нарівні з чоловіками. Військовозобов’язані жінки повинні: ставати на військовий облік, проходити підготовку до служби, повідомляти до територіальних центрів комплектації про зміну місця реєстрації або проживання, сімейного статусу, інвалідності.

Хто може стати на військовий облік за власним бажанням

Жінки віком від 18 до 60 років, придатні станом здоров’я до військової служби, можуть зареєструватися в ТЦК та СП добровільно. Для цього вони мають мати професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю. До них, зокрема, належать: юристи, психологи, ветеринари, бухгалтери, програмісти, менеджери, працівники банківської системи.

Чи будуть військовозобов’язаними вагітні жінки

Законом встановлено, що жінки вагітні та перебувають у декретній відпустці військовозобов’язаними не є. Відповідно до Положення про військово-лікарську комісію, до військової служби вони вважаються непридатними — незалежно від терміну та перебігу вагітності.

Жінки, які вже призвані до армії під час мобілізації, мають право на звільнення від служби у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Звільнити від служби військовослужбовцю можуть і у разі, якщо її дитина потребує домашнього догляду. Тривалість такої відпустки має бути визначена медичним висновком. Але тривати може не довше досягнення дитиною шестирічного віку.

Чи зможуть жінки виїхати за кордон

Поки що, незалежно від спеціальності та наявності статусу військовозобов’язаних, жодних змін щодо обмеження виїзду жінок за кордон немає. Це право регулюється чинним законодавством.

Тим більше, що у військовослужбовців прикордонної служби немає технічної можливості перевіряти відомості про перебування на військовому обліку жінок, які перетинають кордон. Доступу до такої інформації сьогодні немає. Немає жодних підстав і вимагати у жінок у пункті перетину кордону дипломи про здобуту освіту.

Проте не виключено, що ситуація може змінитися, вважають експерти. Влада може ухвалити рішення про внесення військовозобов’язаних жінок-медиків до категорії осіб, яким заборонено виїзд з України під час воєнного стану.

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