«Кривавий» перформанс біля пам’ятника Пушкіну влаштував одеський художник (відео)

Як пише видання «Інтент», свій вчинок художник пояснив бажанням продемонструвати, що в українському місті Одесі немає місця для пам’ятника діячеві культури країни, яка зараз атакує Україну.

Повідомляється. що на місце події прибула поліція, і правоохоронці провели з художником бесiду.

У поліції інцидент поки що не коментують.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, коли біля будівлі одеської мерії проходила традиційна суботня акція «Кава на Думській» проти несвоєчасних багатомільйонних закупівель, хтось облив фарбою пам’ятник російському поету.

Організатор акції, волонтер Катерина Ножевнікова назвала подію вандалізмом і підкреслила, що ні вона, ні учасники організованого їй заходу жодного відношення до цього інциденту не мають.

Нагадаємо, 15 листопада в Києві демонтували пам’ятник Пушкіну.

Напередодні, 10 листопада, уряд підтримав рішення Мінкульту щодо демонтажу пам’ятників, пов’язаних з імперською та радянською епохами. Ряд пам’ятників було вилучено із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Таким чином, не виключено, що Одеса може стати наступним містом, де пам’ятник Пушкіну буде демонтовано. Так, на засіданні 9 листопада історико-топонімічна комісія Одеської міськради висловила думку, що пам’ятник Пушкіну на Думській площі не підлягає знесенню, оскільки знаходиться в зоні ЮНЕСКО і належить Всесвітній культурній спадщині. Але вже наступного дня Мінкульт виключив цю пам’ятку з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Пам’ятник Олександру Пушкіну в Одесі – бронзове погруддя з фонтаном, присвячене поетові. Споруджений у 1887-1889 роках у місті Одеса на Приморському бульварі коштом, пожертвуваним одеситами. Це третя пам’ятка, збудована в Одесі.