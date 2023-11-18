«Суботня кава» на Думській: Пушкіна залили червоною фарбою (фото)

Сьогоднішній захід відзначився тим, що невідомі залили червоною фарбою пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомив активіст та учасник заходу Володимир Самайчук.

«Суботня кава разом із Катериною Ножевниковою (відома одеська волонтер, ініціатор акції – ред.). Сьогодні дісталося ще й Пушкіну», – написав у Facebook активіст.

Він також додав, що зараз поліція складає протокол.

Також Самайчук оприлюднив кілька фото з місця події:



Раніше «Одеське життя» повідомляло, що людей, які по всій Україні виходять на пікети і вимагають від місцевої влади припинити недоречні під час війни витрати, почали звинувачувати в тому, що через них у місцевої влади забирають військовий ПДФО. Але в Одесі із цим не згодні.