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«Суботня кава» на Думській: Пушкіна залили червоною фарбою (фото)

«Суботня кава» на Думській: Пушкіна залили червоною фарбою (фото)

Сьогодні, у суботу, 18 листопада 2023 року, біля будівлі одеської мерії на Думській площі відбулася чергова акція протесту. Її вже не перший місяць проводять небайдужі городяни, які вимагають від місцевої влади скасувати недоречні у дні війни мільйонні тендери на неактуальні ремонти та озеленення та спрямувати кошти на потреби нашої армії.

Сьогоднішній захід відзначився тим, що невідомі залили червоною фарбою пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це повідомив активіст та учасник заходу Володимир Самайчук.

«Суботня кава разом із Катериною Ножевниковою (відома одеська волонтер, ініціатор акції – ред.). Сьогодні дісталося ще й Пушкіну», – написав у Facebook активіст.

Він також додав, що зараз поліція складає протокол.

Також Самайчук оприлюднив кілька фото з місця події:

Акция в Одессе 18 ноября 2023

Акция в Одессе 18 ноября 2023-2

Акция в Одессе 18 ноября 2023-3

Акция в Одессе 18 ноября 2023-4

Акция в Одессе 18 ноября 2023-5

В Одессе залили краской Пушкина
Раніше «Одеське життя» повідомляло, що людей, які по всій Україні виходять на пікети і вимагають від місцевої влади припинити недоречні під час війни витрати, почали звинувачувати в тому, що через них у місцевої влади забирають військовий ПДФО. Але в Одесі із цим не згодні.

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