Доля пам’ятників в Одесі: вже відомо, які знесуть, які залишать

На засіданні історико-топонімічної комісії визначилися з долею 14 відомих одеських пам’ятників, серед яких такі відомі, як погруддя поета Пушкіна на Думській площі, пам’ятник губернатору Михайлу Воронцову на Соборній площі та Олександрівська колона у парку ім. Шевченка.

Чи зноситимуть пам’ятники Пушкіну та Воронцову

Як розповіли “Одеському Життю” в ІТК, частина пам’ятників залишиться на своїх місцях, оскільки вони не підпадають під дію законів про декомунізацію та про позбавлення топонімічного простору від назв, пов’язаних із країною-агресором. Мова про наступні скульптури:

Пам’ятник поетові А. С. Пушкіну, розташований на Приморському бульварі (є частиною Всесвітньої культурної спадщини);

Пам’ятник князю М.С. Воронцову, розташований на Соборній площі (є частиною Всесвітньої культурної спадщини);

Олександрівська колона у парку ім. Шевченка (є частиною Всесвітньої культурної спадщини);

Пам’ятник вченому Олександру Попову на вулиці Ковальській;

Пам’ятник матросу Григорію Вакуленчуку на Митній площі;

Пам’ятник матросам з броненосця “Потьомкін” на Митній площі;

Пам’ятник математику Олександру Ляпунову на вулиці Пастера;

Пам’ятник генералу Івану Черняхівському на вулиці Тінистій (залишається, оскільки Закон про деколонізацію не поширюється на фігури, що боролися з нацизмом, при цьому на пам’ятнику впорядкують напис і актуалізують інформацію);

Пам’ятник фізіологу Івану Павлову на Французькому Бульварі.

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При цьому пам’ятники змінять свої назви на такі, в яких не буде зв’язку з країною-агресором, також актуалізують інформацію, що на них розміщена. Наприклад, пам’ятник Олександру Другому (Олександрівська колона) називатиметься Пам’ятною колоною на честь закладення парку. Пам’ятник російському фізіологу Івану Павлову тепер буде записаний до реєстру як просто пам’ятник фізіологу Павлову. Аналогічно з пам’ятником вченому-фізику Олександру Попову.

Які пам’ятники приберуть в Одесі

Будуть демонтовані та перенесені:

Пам’ятник льотчику Валерію Чкалову;

Пам’ятник більшовику Олександру Хворостіну;

Пам’ятник письменнику Льву Толстому.

Також на комісії розглянули питання вилучення з реєстру пам’ятників історичної спадщини, яких вже не існує. Це скульптури на честь більшовиків:

Фелікса Дзержинського;

Андрія Іванова.