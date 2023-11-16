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У Києві знесли пам’ятник Пушкіну: Одеса наступна?

У Києві знесли пам’ятник Пушкіну: Одеса наступна?

У столиці України вчора, 15 листопада, комунальники демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стояв в парку ім. І. Багряного.

Місцева влада не анонсувала демонтаж пам’ятника, тому суспільного резонансу чи протестів подія не викликала. Про це повідомляє інтернет-видання BBC News Україна.

Нагадаємо, напередодні, 10 листопада, уряд підтримав рішення Мінкульту про демонтаж пам’ятників, які пов’язані з імперською та радянською епохами. Низка пам’ятників була вилучена з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Пам’ятник Пушкіну встановили в Шевченківському районі столиці в парку ім. Пушкіна (нині парк імені Івана Багряного – українського прозаїка, поета, публіциста та політичного діяча) ще в 1962 році. Це статуя заввишки 3,5 метра на постаменті, підписана словами “Пушкіну – український народ”. Це був найбільший пам’ятник російському поету в столиці.

Невідомі місцеві активісти на момент знесення полили пам’ятник фарбою, а на постаменті написали “Деколонізацію не спинити, імперію геть!”

Памятник Пушкину в Киеве

За різними даними, у Києві ще лишаються кілька бюстів Пушкіну.

У києві, як і в Одесі, думки щодо демонтажу пам’ятника розділилися.

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Одні вважають, що знесення пам’ятника Пушкіну – це вандалізм, бо творчість Пушкіна – це частина світової культури, Яку не можна паплюжити та ламати.

Представники молодшого покоління вважають, пам’ятники мають стояти тим, хто віддав своє життя за Україну, щоб їх пам’ятали наступні покоління. А бути толерантним до чогось російського сьогодні – це пряма дорога до втрати себе.

Одеса може стати наступним містом, де пам’ятник Пушкіну демонтують. Адже, нагадаємо, на останньому засіданні, 9 листопада, історико-топонімічна комісія Одеської міськради висловила думку, що пам’ятник Пушкіну на Думській площі не підлягає зносу, оскільки знаходиться в зоні ЮНЕСКО та належить до Всесвітньої культурної спадщини.

Але вже наступного дня Мінкульт виключає цей пам’ятник з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини.

Тому яка подальша доля в одеського пам’ятника Пушкіну, наразі невідомо.

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