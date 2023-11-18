«Це просто вандалізм»: Катерина Ножевнікова прокоментувала ранковий інцидент із Пушкіним

Нагадаємо, суботнього ранку 18 листопада під час проведення вже традиційної в Одесі акції-пікету біля будівлі мерії проти несвоєчасних закупівель хтось облив червоною фарбою пам’ятник Пушкіну.

Як розповіла Катерина Ножевнікова на своїй сторінці у Facebook, одесити як завжди зібралися «на каву» сьогодні вранці, незважаючи на те, що спочатку через штормову погоду захід передбачалося скасувати.

Початок акції волонтерка не застала, оскільки їй необхідно було бути біля Замка монстрів, чию долю зараз вирішує Фонд держмайна.

«Коли я приїхала на Думську, люди ще стояли. Ми п’ять хвилин поспілкувалися, я розповіла які є гарні новини, скільки вже вийшло, які подальші плани та дії і що є світло в кінці тунелю все ж таки та поїхала на роботу.

Але з’ясувалося, що хтось прийшов туди і облив фарбою пам’ятник Пушкіну.

Той, хто це зробив – провокатор і просто перекреслив все, що ми там три місяці робили.

Ви навмисне це зробили, щоб дискредитувати нас, чи ви просто дурні, не знаю… Але це просто вандалізм»,

– написала Ножевнікова.

Вона нагадала, що питання з перенесенням цього пам’ятника досі залишається дискусійним.

«Але ось такий вандалізм це просто днище. Навіщо ви це зробили?

І чому ніхто не зупинив це?»

– запитує волонтер.

При цьому вона додала, що такі історії – не про неї і не про її соратників, оскільки вони вийшли на Думську площу захищати, а не руйнувати. А ті, хто це зробив, поставив під загрозу всю її ідею та дії.

«Сталося те, чого я боялася всі ці місяці. Що щось зробить щось таке, що потягне за собоі інші події. Я боялась провокацій зі сторони влади, але біда прийшла з іншої сторони.

Просто сором. Я буду думати тепер, чи виходити туди i далі. Бо завтра хтось вирішить принести шини чи підпалити Гармату, яка стоїть поруч.

Чому в нас завжди є люди, яки обовзяково все спаплюжать?»

– дивується глава «Корпорації монстрів».

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