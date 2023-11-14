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Зелений Гай чи Новий Париж: на Одещині збираються перейменувати село

Зелений Гай чи Новий Париж: на Одещині збираються перейменувати село

Село Роща Теплицької громади Болградського району згідно із законом про декомунізацію мають перейменувати. Одна із запропонованих назв – Зелений Гай. Але деякі мешканці села пропонують повернути селу стару німецьку назву. 

Аби дізнатися думку людей, опитування проводили у кожному подвір’ї, пише одне із регіональних видань.

У селі зареєстровано 180 мешканців, але фактично проживає 113. Та активність у перейменуванні рідного села проявили лише 19 мешканців – саме така кількість людей двічі приходила на збори аби взяти участь у громадських обговореннях.

Останні збори, які були ще у вересні, теж провалилися. Про це повідомив голова Теплицької громади Іван Леонтьєв.

Тому місцева влада у жовтні провела опитування, обійшовши всі домоволодіння у селі. Більшість мешканців підтримала назву Зелений Гай.

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Але були й інші пропозиції. Одна з них – повернути населеному пункту стару німецьку назву – Новий Париж, яку село носило до 14 листопада 1945 року.

За словами голови громади, у грудні відбудеться сесія сільради, на якій і розглянуть результати опитувальників мешканців села Роща. Депутати повинні будуть затвердити нову назву села, а рішення, прийняте на сесії буде направлено до Кабміну.

Нагадаємо,  депутати міста Южне відправлять звернення до столиці, аби місто виключили з переліку назв для перейменування, оскільки не бачать причин зміни назви міста.

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