Южне не може називатися “Південним”: причини 

Про це на брифінгу повідомила керівниця Южненського телебачення Ольга Годовенко.

Як повідомила директорка, комісія з перейменування Южного була створена ще на початку липня. На неї було покладено задачі знайти найбільш відповідну назву для міста.

І на одному з останніх засідань комісії було обрано мешканцями міста назви, які найбільш припали до душі. Найбільше голосів набрала назва “Південне” – переклад на українську мову з нинішньої назви.

Однак на думку Ольги Годовенко, ця назва не підходить Южному. Більш того, вона розказала, що спочатку ця назва не фігурувала у переліку зі 168 запропонованих варіантів, за який мали проголосувати мешканці. Але до справи втрутився мер і запропонував перекласти теперішню назву міста. І на думку журналістки саме через це цього року місто не змінить назву.

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Також Ольга Годовенко розповіла, що місто Южне отримало свою назву, яка носить імперське коріння. Адже південним воно було відносно Москви, а не України. Більш того, місто знаходиться північніше самої Одеси. Тому залишати теперішню назву чи робити її переклад є недоречним, вважає журналістка.

Запропонована мером назва “Південне” набрала більшість голосів. Було ще кілька назв, за які мешканці Южного також голосували: Аджалик, Аненталь, Причорноморськ, Сонячноморськ, Мореслав, Портовськ, Тілігул.

За її словами, до того, як назва “Південне” була включена до переліку, журналісти Южного провели опитування серед трьох тисяч респондентів. І найбільше голосів тоді було віддано за назву “Причорноморськ”.