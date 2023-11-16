Южне не може називатися “Південним”: причини 

Мер міста Южного запропонував змінити назву міста на “Південне”. Однак ця назва не підходить місту за його географічним положенням та імперськими наративами.
Про це на брифінгу повідомила керівниця Южненського телебачення Ольга Годовенко.
Як повідомила директорка, комісія з перейменування Южного була створена ще на початку липня. На неї було покладено задачі знайти найбільш відповідну назву для міста.
І на одному з останніх засідань комісії було обрано мешканцями міста назви, які найбільш припали до душі. Найбільше голосів набрала назва “Південне” – переклад на українську мову з нинішньої назви.
Однак на думку Ольги Годовенко, ця назва не підходить Южному. Більш того, вона розказала, що спочатку ця назва не фігурувала у переліку зі 168 запропонованих варіантів, за який мали проголосувати мешканці. Але до справи втрутився мер і запропонував перекласти теперішню назву міста. І на думку журналістки саме через це цього року місто не змінить назву.
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Також Ольга Годовенко розповіла, що місто Южне отримало свою назву, яка носить імперське коріння. Адже південним воно було відносно Москви, а не України. Більш того, місто знаходиться північніше самої Одеси. Тому залишати теперішню назву чи робити її переклад є недоречним, вважає журналістка.
Запропонована мером назва “Південне” набрала більшість голосів. Було ще кілька назв, за які мешканці Южного також голосували: Аджалик, Аненталь, Причорноморськ, Сонячноморськ, Мореслав, Портовськ, Тілігул.
За її словами, до того, як назва “Південне” була включена до переліку, журналісти Южного провели опитування серед трьох тисяч респондентів. І найбільше голосів тоді було віддано за назву “Причорноморськ”.