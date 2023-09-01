У Тарутиному на Одещині відкрили стелу героям, яких вбила росія

У День Незалежності України в селищі Тарутине відбулося відкриття стели з меморіальними дошками одинадцяти Героям Тарутинщини, які загинули в російсько-українській війні.

З перших днів повномасштабного вторгнення понад триста жителів Тарутинської громади стали на захист Батьківщини в лавах Збройних сил та територіальної оборони. Двадцять двоє наших земляків загинули.

Усі вони боронили Україну та віддали найдорожче — своє життя.

Схиливши голови у хвилині мовчання, усі присутні віддали шану світлій пам’яті воїнів.

Тарутинський селищний голова Сава Чернєв висловив щирі співчуття сім’ям загиблих та зазначив, що світла пам’ять про Героїв Тарутинщини назавжди залишиться у серцях їх земляків, а меморіальний комплекс буде постійним нагадуванням нам і наступним поколінням про патріотизм і подвиг наших воїнів.

Селищний голова та депутат обласної ради Михайло Шмушкович вручили «Орден матері бійця» Ірині Ботезат, мамі Теодора Талківа, та Валентині Казаковій, мамі В’ячеслава Казакова.

За активну волонтерську діяльність та всебічну підтримку військовослужбовців відзнакою «Волонтер України» нагороджено підприємця з Тарутиного Ігоря Коєва, який виготовляє для військових буржуйки. Про його волонтерську діяльність писала газета «Одеське життя».

Завершився захід покладанням квітів біля меморіального комплексу загиблим воїнам Тарутинщини.