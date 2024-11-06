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Харчування у школах: чи подобається воно одеським дітям – опитування

Харчування у школах: чи подобається воно одеським дітям – опитування

В одеських школах впроваджують здорове харчування і модернізують харчоблоки. Журналісти «Одесской жизни» запитали одеситів і гостей міста, як вони ставляться до шкільного меню.

Опитування відбувалося в Міському саду поруч із Дерибасівською вулицею. Перехожих запитали, чи подобається, як годують у школі і чи потрібно змінювати шкільне харчування?

Відповіді були різні, які саме, дивіться на ютуб-каналі «Одеського життя»:

Нагадаємо, Одеська область бере участь у проєкті з переоснащення шкільних їдалень і впровадження там нової системи харчування дітей. Поки що не всі школи мають ресурси на оновлення, а самі учні часто незадоволені смаком нових страв.

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