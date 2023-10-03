Новини Одеси та Одеської області

Як працюватимуть нові смуги на Миколаївській дорозі

Як працюватимуть нові смуги на Миколаївській дорозі

На Миколаївській дорозі облаштували дві реверсивні смуги, смугу для громадського транспорту і велосипедистів, нанесли розмітку та встановили знаки. Залежно від часу, реверсивні смуги працюватимуть у той чи інший бік.

Миколаївську дорогу розширили до шести смуг та впровадили нову схему організації дорожнього руху.

Тепер вранці у бік міста працюватиме одна смуга громадського транспорту, якою можна переміщатися згідно ПДР також велосипедистам, і 3 смуги для іншого транспорту. У зворотному напрямку в цей же час працюватимуть дві лінії. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Реверсивна смуга – це частина дороги, яка тимчасово використовується для руху у протилежному напрямку. Призначена для підвищення пропускної спроможності проїжджої частини шляхом перенаправлення транспортного потоку в годину пік.

Увага! Згідно з Правилами дорожнього руху при непрацюючих світлофорах виїжджати на реверсивні смуги заборонено.

Також у схемі з’явилася спеціальна смуга для громадського транспорту, який тепер не рухатиметься у потоці машин.

Николаевская дорога

 

«Все це не спонтанне рішення. Це наша багаторічна робота щодо зміни пріоритетів розвитку вулично-дорожньої мережі міста, яку ми продовжуємо. І продовжуватимемо, щоб, ґрунтуючись на європейських та світових нормах, основним пріоритетом міста були пішоходи. А на другому місці – створення безперешкодного проїзду громадського транспорту», – наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що наявність шести смуг поки не вирішило питання з тягучкою на дорозі в годину пік – машини їдуть повільно, шикуючись у довгі низки.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати