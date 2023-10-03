Як працюватимуть нові смуги на Миколаївській дорозі

На Миколаївській дорозі облаштували дві реверсивні смуги, смугу для громадського транспорту і велосипедистів, нанесли розмітку та встановили знаки. Залежно від часу, реверсивні смуги працюватимуть у той чи інший бік.

Миколаївську дорогу розширили до шести смуг та впровадили нову схему організації дорожнього руху.

Тепер вранці у бік міста працюватиме одна смуга громадського транспорту, якою можна переміщатися згідно ПДР також велосипедистам, і 3 смуги для іншого транспорту. У зворотному напрямку в цей же час працюватимуть дві лінії. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Реверсивна смуга – це частина дороги, яка тимчасово використовується для руху у протилежному напрямку. Призначена для підвищення пропускної спроможності проїжджої частини шляхом перенаправлення транспортного потоку в годину пік.

Увага! Згідно з Правилами дорожнього руху при непрацюючих світлофорах виїжджати на реверсивні смуги заборонено.

Також у схемі з’явилася спеціальна смуга для громадського транспорту, який тепер не рухатиметься у потоці машин.

«Все це не спонтанне рішення. Це наша багаторічна робота щодо зміни пріоритетів розвитку вулично-дорожньої мережі міста, яку ми продовжуємо. І продовжуватимемо, щоб, ґрунтуючись на європейських та світових нормах, основним пріоритетом міста були пішоходи. А на другому місці – створення безперешкодного проїзду громадського транспорту», – наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що наявність шести смуг поки не вирішило питання з тягучкою на дорозі в годину пік – машини їдуть повільно, шикуючись у довгі низки.