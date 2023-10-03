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Как будут работать новые полосы на Николаевской дороге

Как будут работать новые полосы на Николаевской дороге

На Николаевской дороге обустроили две реверсивные полосы, полосу для общественного транспорта и велосипедистов, нанесли разметку и установили знаки. В зависимости от времени, реверсивные полосы будут работать в ту или иную сторону.

Николаевскую дорогу расширили до шести полос и внедрили новую схему организации дорожного движения. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Теперь утром в сторону города будет работать одна полоса общественного транспорта, по которой можно перемещаться согласно ПДД также велосипедистам, и 3 полосы для другого транспорта. В обратном направлении в это же время будут работать две полосы. 

Реверсивная полоса — это часть дороги, которая временно используется для движения в противоположном направлении. Предназначена для повышения пропускной способности проезжей части путём перенаправления транспортного потока в час пик.

Внимание! Согласно Правилам дорожного движения при неработающих светафорах выезжать на реверсивные полосы запрещено.

Также в схеме появилась специальная полоса для общественного транспорта, который теперь не будет двигаться в потоке машин.

Николаевская дорога

«Все это не спонтанное решение. Это наша многолетняя работа по изменению приоритетов развития улично-дорожной сети города, которую мы продолжаем. И будем продолжать, чтобы, основываясь на европейских и мировых нормах, основным приоритетом города были пешеходы. А на втором месте – создание беспрепятственного проезда общественного транспорта», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что наличие шести полос пока не решило вопрос с тянучкой на дороге в час пик — машины едут медленно, выстраиваясь в длинные вереницы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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