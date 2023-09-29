На Миколаївській дорозі частково оновили розмітку: чи достатньо одеситам 6 смуг? (Фотофакт)

Миколаївську дорогу в Одесі розширюють. На деяких ділянках вже нанесено нову дорожню розмітку та встановлено нові дорожні знаки.

Як повідомляє кореспондент “Одеського життя”, На Миколаївській дорозі від Молодої Гвардії до Зернового вже розмітили шість смуг.

Обидві праві крайні смуги забезпечують рух громадського транспорту, а також ще є дві реверсивні смуги.

Але наявність шести смуг поки не вирішила питання з тягучкою на дорозі в годину пік — машини їдуть повільно, шикуючись у довгі низки.

Раніше ми писали, що працівники КУ «СМЕП» встановлюють відповідні знаки дорожнього руху, додаткові світлофорні об’єкти та завдають дорожньої розмітки.

Роботи з розширення Миколаївської дороги проводитимуться дільницями. Тому на перехідних ділянках можливе відключення світлофорних об’єктів і рух транспорту здійснюватиметься за тимчасово встановленими дорожніми знаками.

Можливо, через це поки й утруднений рух транспорту на важливій одеській магістралі.

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