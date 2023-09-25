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На важливій магістралі Одеси з 26 вересня запроваджується нова схема руху автотранспорту

На важливій магістралі Одеси з 26 вересня запроваджується нова схема руху автотранспорту

У ніч з 25 на 26 вересня запроваджується нова схема організації дорожнього руху на Миколаївській дорозі — її починають розширяти до шести смуг.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що буде нанесено нову дорожню розмітку для облаштування двох реверсивних смуг на миколаївській дорозі. В районі Молодої Гвардії буде діяти одна реверсивна смуга.

Звертаємося до водіїв бути уважними та слідкувати за знаками, –

звернулися в мерії до водіїв.

Як повідомили у міськраді, наразі працівники КУ «СМЕП» встановлюють відповідні знаки дорожнього руху, додаткові світлофорні об’єкти та наносять дорожню розмітку.

Роботи  будуть проводитись по ділянках. Тому на перехідних ділянках можливе відключення світлофорних об’єктів і рух транспорту здійснюватиметься за тимчасово встановленими дорожніми знаками.

Також у мерії нагадали про ще одне правило дорожнього руху:

Якщо реверсивний світлофор відключено, виїзд на реверсну смугу заборонений згідно з ПДР.

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