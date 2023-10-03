На Одещині на три дні частково перекриють залізничний переїзд

Сьогодні, 3 жовтня, «Укрзалізниця» розпочинає ремонт залізничного переїзду на трасі Одеса-Рені біля села Холмське. Три дні рух транспорту на цій ділянці буде ускладнено.

Про це попереджає Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині.

З 8:00 ранку 3 жовтня до 19:00 вечора 6 жовтня, на дорозі М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест) біля с.Холмське виконуватимуться аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

Траса Одеса-Рені — це автошлях, який проходить через Сарату, Татарбунари, Болград, Рені та закінчується на КПП «Рені», далі веде на Констанцу в Румунії. Є складовою європейського маршруту E 87. Ця траса має стратегічне значення, оскільки вона забезпечує доступ до міст та регіонів, що розташовані на кордоні України з Молдовою та Румунією.

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту.

Про ділянки, де проводяться ремонтні роботи, водіїв інформуватимуть дорожні знаки.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з огляду на можливе ускладнення руху.

Раніше “Одеське життя” повідомляло про ремонт мосту біля Коблево. На цій ділянці до середини жовтня діє реверсивний рух.

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