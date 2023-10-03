Новини Одеси та Одеської області

На Одещині на три дні частково перекриють залізничний переїзд

На Одещині на три дні частково перекриють залізничний переїзд

Сьогодні, 3 жовтня, «Укрзалізниця» розпочинає ремонт залізничного переїзду на трасі Одеса-Рені біля села Холмське. Три дні рух транспорту на цій ділянці буде ускладнено.

Про це попереджає Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині.

З 8:00 ранку 3 жовтня до 19:00 вечора 6 жовтня, на дорозі М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест) біля с.Холмське виконуватимуться аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

Траса Одеса-Рені — це автошлях, який проходить через Сарату, Татарбунари, Болград, Рені та закінчується на КПП «Рені», далі веде на Констанцу в Румунії. Є складовою європейського маршруту E 87. Ця траса має стратегічне значення, оскільки вона забезпечує доступ до міст та регіонів, що розташовані на кордоні України з Молдовою та Румунією.

На час проведення робіт буде організовано реверсивний рух транспорту.

Про ділянки, де проводяться ремонтні роботи, водіїв інформуватимуть дорожні знаки.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут з огляду на можливе ускладнення руху.

Раніше “Одеське життя” повідомляло про ремонт мосту біля Коблево. На цій ділянці до середини жовтня діє реверсивний рух.

Читайте також:

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати