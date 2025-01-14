Про це повідомили в Мологівській громаді.
Сержант ЗСУ Андрій Даниленко загинув 27 листопада 2023 року під час наступальних дій у селищі Очеретине Покровського району Донецької області.
Весь цей час 45-річний військовослужбовець вважався зниклим безвісти.
«Уся наша громада глибоко співчуває рідним і близьким, друзям. Вічна пам’ять і вічна Слава Захиснику України!», – пишуть земляки.
Про поховання Героя буде повідомлено додатково.
Читайте також:
- За оборону Донецької області боєць з Одеси удостоєний високої нагороди
- На війні на Курщині загинув стрілець-гранатометник з Одеської області
- На віки у строю: на фронті загинув капітан 28-ї бригади з Південного