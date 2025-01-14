загинув
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Про це повідомили в Мологівській громаді.

Сержант ЗСУ Андрій Даниленко загинув 27 листопада 2023 року під час наступальних дій у селищі Очеретине Покровського району Донецької області.

Весь цей час 45-річний військовослужбовець вважався зниклим безвісти.
Андрій Даниленко

«Уся наша громада глибоко співчуває рідним і близьким, друзям. Вічна пам’ять і вічна Слава Захиснику України!», – пишуть земляки.

Про поховання Героя буде повідомлено додатково.

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