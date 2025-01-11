На підприємстві повідомили, що досвідчений фахівець став черговою жертвою російської агресії проти України.

Колеги згадують Віталія як надійного товариша та порядну людину, яка була зразком професіоналізму у своїй справі. За словами співробітників, втрата такого фахівця та захисника – непоправна для всього колективу.

“Втрата справжньої людини, зразкового сімʼянина і громадянина своєї країни.

Це катастрофічна втрата для всіх нас”, – зазначають у колективі.

Церемонія прощання з Віталієм Іваничком відбулася 11 січня 2025 року в будинку Офіцерів.

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