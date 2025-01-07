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Житель Кубейської громади загинув у бою на Донеччині

Житель Кубейської громади загинув у бою на Донеччині

Одеська область втратила ще одного патріота та Захисника. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув 43-річний житель села Кубей Буюклі Михайло Михайлович.

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Про це повідомили в Болградській районній держадміністрації.

43-річний військовослужбовець механізованого підрозділу Збройних Сил України Михайло Буюклі загинув 2 січня 2025 року, захищаючи свободу і незалежність України. Невтішною залишилася мати…

Михайло Буюклі

«Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою», – пишуть земляки загиблого.

В останні дні 2024 року трагічну звістку отримали громади Болграда і Подільська: на фронті загинув мешканець Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін, а на Курщині загинув Руслан Олегович Дашков з Подільська.

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