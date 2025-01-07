Житель Кубейської громади загинув у бою на Донеччині

Одеська область втратила ще одного патріота та Захисника. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку загинув 43-річний житель села Кубей Буюклі Михайло Михайлович.
Про це повідомили в Болградській районній держадміністрації.
43-річний військовослужбовець механізованого підрозділу Збройних Сил України Михайло Буюклі загинув 2 січня 2025 року, захищаючи свободу і незалежність України. Невтішною залишилася мати…
«Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою», – пишуть земляки загиблого.
В останні дні 2024 року трагічну звістку отримали громади Болграда і Подільська: на фронті загинув мешканець Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін, а на Курщині загинув Руслан Олегович Дашков з Подільська.