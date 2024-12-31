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На Донецькому напрямку загинув воїн із Болграда

На Донецькому напрямку загинув воїн із Болграда

Чергову трагічну звістку отримала Болградська громада: на фронті загинув житель Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін.

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Скорботну новину повідомила пресслужба Болградської міської ради.

Військовослужбовець механізованого підрозділу Збройних Сил України загинув 26 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.

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Олександр Шамшурін

Воїну було 39 років. У нього залишилася мати Віра Олександрівна Шамшуріна.

«Олександр віддав своє життя, захищаючи незалежність і свободу України. Ця втрата є болючою для всієї громади. Світла пам’ять Герою, який віддав життя за нашу країну», – написали в міськраді.

 

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