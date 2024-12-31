На Донецькому напрямку загинув воїн із Болграда

Чергову трагічну звістку отримала Болградська громада: на фронті загинув житель Болграда Олександр Анатолійович Шамшурін.
Скорботну новину повідомила пресслужба Болградської міської ради.
Військовослужбовець механізованого підрозділу Збройних Сил України загинув 26 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку.
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Воїну було 39 років. У нього залишилася мати Віра Олександрівна Шамшуріна.
«Олександр віддав своє життя, захищаючи незалежність і свободу України. Ця втрата є болючою для всієї громади. Світла пам’ять Герою, який віддав життя за нашу країну», – написали в міськраді.