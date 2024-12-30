У Курській області загинув молодий доброволець із Подольська

Трагічну звістку повідомили в міськраді Подільська.

Життя старшого лейтенанта обірвалося 23 грудня 2024 року під час артилерійського та мінометного обстрілу.

Руслан Дашков народився 3 вересня 1998 року в місті Подольськ. У дитинстві він завжди прагнув до нових знань, був переможцем багатьох шкільних олімпіад з інформатики та математики. За особливі досягнення в навчанні після закінчення школи він отримав стипендію міського голови. Вступив до Національного університету «Одеська політехніка» за спеціальністю «Кібербезпека», де продовжував поглиблювати свої знання в галузі інформаційних технологій.

17 березня 2022 року Руслан прийняв рішення захищати рідну землю від російських окупантів і добровільно вступив до лав Збройних Сил України.

Чоловік брав участь у боях на найгарячіших ділянках фронту – на Миколаївщині, у Запорізькій та Курській областях. За свою мужність, відвагу та принциповість він здобув повагу серед побратимів і командирів.

До теми: Мешканець Південного загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині

«Герой – вірний син України віддав своє життя заради миру на рідній землі, щоб майбутні покоління українців жили в незалежній, європейській, процвітаючій країні”, – пишуть земляки загиблого.