Прогноз погоди в Одесі на 28 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 березня
Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 13-18°C.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції
- Театральна програмка, квиток і лорнет з минулого життя Одеси
- Культурна афіша: що подивитися в одеських театрах цього сезону?
- Скільки золота в одеському Оперному: таємниці легендарного театру (відео)
Выбор редакции
- Театральная программка, билет и лорнет из прошлой жизни Одессы
- Культурная афиша: что посмотреть в одесских театрах в этом сезоне?
- Сколько золота в одесском Оперном: тайны легендарного театра (видео)