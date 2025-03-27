Весна на одесском бульваре: отдых и прогулка

Прогноз погоди в Одесі на 28 березня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 28 березня

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-9°C тепла, вдень 13-18°C.

На автошляхах області видимість добра.

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