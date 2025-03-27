От ніколи не знаєш, яка несподіванка чекає на тебе, якщо завітаєш у Музей-кав’ярню «Стара Одеса».

Ось і цього разу засновник Музею Петро Манелис демонструє нещодавно придбані скарби – привіт з далекого минулого. Перед нами – програмка та квиток на оперу «Севільський цирульник». Звісно, опера відбувається в Оперному театрі.

Але в тому Оперному, якого ми з вами не бачили й ніколи не побачимо, не побуваємо, бо він, як відомо, згорів ще у 1873 році.

Тож маємо можливість хоча б дізнатись, як виглядала театральна програмка і квиток на оперу у «ще тому» старому театрі.

Дивіться на фото: програмка надрукована двома мовами (друга – італійська, бо ж і трупа з Італії). Та й взагалі вивчати цю програмку та квиток – справжня насолода. Як же не схожа вона на ті театральні програмки та квитки у «сучасному вигляді».

Дивіться та вивчайте!..

Довго вивчаючи нове придбання в колекції музею, я сказала:

– От тільки не вистачає театрального лорнета!..

Петро Манелис загадково посміхнувся і продемонстрував мені ще одну цінну річ, яку нещодавно придбав для Музею у колекціонера: старовинний театральний лорнет.

От так наче на машині часу і потрапляєш у далеке-далеке минуле рідного міста!..

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Фото авторки