Весна на одесском бульваре: отдых и прогулка

Прогноз погоды в Одессе на 28 марта

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 7-9°C тепла, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта

Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 4-9°C тепла, днем 13-18°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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