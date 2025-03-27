Прогноз погоды в Одессе на 28 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°C тепла, днем 13-15°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 марта
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°C тепла, днем 13-18°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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