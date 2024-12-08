Церковне свято 8 грудня: історія святої Анфіси, прикмети, традиції та іменники 

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято в Україні 8 грудня за новим стилем

За новим календарем 8 грудня (21 грудня за старим) православні християни вшановують пам’ять святої мучениці Анфіси Римської, яка віддала життя за християнську віру.

Життя святої Анфіси припало на V століття у Римі. За переданням, таїнство хрещення над нею здійснив святитель Амвросій Медіоланський, якого церква згадує днем раніше – 7 грудня за новим стилем.

Історія мучеництва Анфіси пов’язана з дружиною місцевого правителя, яка намагалася навернути дівчину до аріанської єресі – вчення, що заперечувало божественну природу Христа. Коли Анфіса рішуче відмовилась від переходу в аріанство, розгнівана дама наказала ув’язнити її. Після жорстоких тортур непохитну християнку стратили через спалення.

Церковне свято 8 грудня за старим стилем

За юліанським календарем сьогодні православна церква вшановує пам’ять святителя Климента, папи Римського. Детальніше про це свято та заборони цього дня Одеське Життя розповідало раніше.

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Народні прикмети та традиції 8 грудня

У народі існують такі прикмети:

рясний сніг цього дня віщує щедрий урожай;

якщо півні заспівали рано вранці – незабаром потепліє.

В народній традиції 8 грудня називають днем Анфіси Рукодільниці, оскільки здавна в цей час жінки активно займалися рукоділлям – шиттям, в’язанням, вишиванням та прядінням.

Що заборонено робити

У це церковне свято не варто сваритися, гніватися, лінуватися, заздрити чи відмовляти у допомозі нужденним.

Народні звичаї застерігають від носіння порваного одягу в цей день, бо “як зустрінеш рік, так його і проведеш”. Також вважається поганою прикметою не завершити важливі справи до цієї дати.

Для тих, хто дотримується Різдвяного посту, раніше було опубліковано детальний календар харчування на 2024 рік.

Що рекомендується робити 8 грудня

У цей день віряни звертаються до святої Анфіси з молитвами про терпіння, захист від зла, благословення сімейного життя та виховання дітей.

За давньою традицією, саме цього дня займалися рукоділлям на самоті, щоб зберегти майстерність. Для захисту оселі вишивали особливі узори: дерево життя, птахів, сонце та жіночі постаті – символи благополуччя, життєвої енергії та родючості.

Важливим вважається прибирання в домі – його пропуск може призвести до року, сповненого труднощів та невдач.

Іменинники 8 грудня

За новим стилем день ангела святкують Кирило та Анфіса.

За старим стилем іменини відзначають: Петро, Іларіон, Іван, Віктор, Микола, Григорій, Климент, Павло, Олександр, Кузьма.

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