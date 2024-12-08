Сьогодні в Україні святкують День благодійності: свята та події 8 грудня

День благодійності

В Україні 8 грудня відзначається День благодійності, який щороку припадає на другу неділю останнього місяця року. Свято було запроваджене президентським указом у 2007 році. Його головна мета – розвиток благодійницької культури, привернення суспільної уваги до проблем нужденних та популяризація доброчинності. В Україні традиції благодійництва мають глибоке історичне коріння, пов’язані з меценатством. Серед визначних українських благодійників – Тарас Шевченко, Микола Терещенко та митрополит Андрей Шептицький, які зробили вагомий внесок у розвиток культури, освіти та допомогу незаможним.

Всесвітній день хорового співу

Друга неділя грудня, 8 число, позначена у календарі як Всесвітній день хорового співу. Це свято єднає хористів, вокальні колективи та поціновувачів хорової музики в усьому світі. Його призначення – просування хорового мистецтва та зміцнення міжнародної солідарності через музичну гармонію. Започаткування свята відбулося 1990 року з ініціативи Міжнародної федерації хорової музики (IFCM). Основний задум полягав у формуванні світової платформи, що демонструє об’єднавчу силу музики, незважаючи на культурні, релігійні чи національні відмінності.

День мандрівника в часі

8 грудня також відзначають День мандрівника в часі – неформальне свято, присвячене одній з найзахопливіших концепцій у науковій фантастиці та науці – подорожам у часі. Мета цього дня – спонукати людей до роздумів про природу часу, часові парадокси та можливості переміщення між минулим і майбутнім. Виникнення цього свята пов’язане з популярністю теми подорожей у часі в літературних творах, кінематографі та наукових дослідженнях. Хоча офіційного засновника свята немає, воно набуло поширення серед прихильників наукової фантастики та науки. Вибір дати 8 грудня не має чіткого історичного підґрунтя, але можливо пов’язаний із зимовою порою, що спонукає до роздумів про плин часу.

Які історичні події стались 8 грудня

1609 — відкриття Амброзіанської бібліотеки в Мілані.

1868 — заснування товариства «Просвіта» у Львові.

1881 — трагічна пожежа у віденському Рінгтеатрі забрала близько 850 життів.

1941 — оголошення війни Японії Сполученими Штатами та Великою Британією.

1955 — затвердження ПАРЄ свого прапора, який став прапором Євросоюзу.

1963 — авіакатастрофа Boeing 707 в Елктоні через удар блискавки, загинула 81 особа.

1963 — викрадення сина Френка Сінатри в штаті Невада.

1966 — загибель 217 пасажирів внаслідок затонення грецького порома «Іракліон».

1980 — вбивство Джона Леннона в Нью-Йорку 25-річним Марком Чепменом.

1987 — досягнення Рона Хекстолла з команди «Філадельфія Флайєрз» – перша шайба, закинута воротарем в історії НХЛ.

1987 — підписання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності між СРСР та США.

2010 — історичний запуск SpaceX Falcon 9 та Dragon – перший успішний приватний космічний політ.

2013 — демонтаж пам’ятника Леніну на Бессарабській площі під час Євромайдану в Києві.

Хто народився 8 грудня

65 до н. е. — Горацій, видатний поет Стародавнього Риму.

1542 — Марія Стюарт, правителька Шотландії (1542—1567).

1626 — Христина Шведська, монархиня Швеції (1632—1654).

1708 — Франц I, очільник Священної Римської Імперії.

1723 — Поль Анрі Гольбах, мислитель з Франції.

1815 — Адольф фон Менцель, художник з Німеччини.

1826 — Лега Сільвестро, італійський митець.

1832 — Б’єрнстьєрне Б’єрнсон, письменник з Норвегії, нобелівський лауреат 1903 року.

1844 — Еміль Рено, винахідник та художник з Франції.

1855 — Володимир Гіляровський, літератор з Росії.

1861 — Жорж Мельєс, новатор кінематографу з Франції.

1861 — Арістид Майоль, французький скульптор та графік.

1862 — Жорж Фейдо, майстер комедії з Франції.

1876 — Марія Крушельницька, акторка та письменниця з України.

1934 — Аліса Фрейндліх, акторка радянської доби.

1943 — Джим Моррісон, американський рок-музикант, лідер The Doors.

1953 — Кім Бейсінгер, акторка зі США.

1966 — Шинейд О’Коннор, виконавиця з Ірландії.

1982 — Нікі Мінаж, американська співачка, реперка, акторка та модель.

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