Болить голова? Перевірте прогноз магнітних бур на сьогодні, 8 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, у неділю, 8 грудня 2024 року, магнітних бур на Землі не очікується: за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні.
«Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою із ймовірністю спалахів класу M», – цитує фахівців сайт meteoprog.
Раніше цього дня прогнозували слабку магнітну бурю. Але, як відомо, Сонце непостійне і пік його активності може змінюватись.
За попередніми прогнозами, грудень буде відносно спокійним місяцем: очікується кілька помірних магнітних бур та одна сильна (орієнтовно її пік припаде на 12 грудня)
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Нагадаємо, магнітні бурі розрізняють за потужністю – на слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.
Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі «червоного» рівня. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря.
Як впливають на нас магнітні бурі
У період сильних магнітних бур у зоні ризику виявляються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:
- підвищення тиску;
- безсоння;
- головний біль;
- втома;
- дратівливість;
- зниження концентрації.
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Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття:
- пийте достатньо води: зневоднення може посилювати головний біль та втому;
- включіть до раціону продукти, що містять вітаміни та мінерали (овочі, фрукти, яловича печінка, яйця, бобові);
- дотримуйтесь правильного режиму сну – організм повинен отримувати достатньо відпочинку;
- у дні магнітних бур зменшите фізичну активність – надмірні навантаження можуть загострити стрес;
- по можливості уникайте стресових факторів.