Болить голова? Перевірте прогноз магнітних бур на сьогодні, 8 грудня

«Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою із ймовірністю спалахів класу M», – цитує фахівців сайт meteoprog.

Раніше цього дня прогнозували слабку магнітну бурю. Але, як відомо, Сонце непостійне і пік його активності може змінюватись.

За попередніми прогнозами, грудень буде відносно спокійним місяцем: очікується кілька помірних магнітних бур та одна сильна (орієнтовно її пік припаде на 12 грудня)

Нагадаємо, магнітні бурі розрізняють за потужністю – на слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі «червоного» рівня. Чим вище показник – тим сильніша магнітна буря.

Як впливають на нас магнітні бурі

У період сильних магнітних бур у зоні ризику виявляються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть відчувати такі симптоми:

підвищення тиску;

безсоння;

головний біль;

втома;

дратівливість;

зниження концентрації.

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Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття: