Церковне свято 25 листопада в Україні: як святий Клемент з Риму пов’язан з Києвом

Після переходу Православної церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Церковне свято за новим стилем

25 листопада за новоюліанським календарем православні християни вшановують пам’ять святого Климента I – папи Римського, який входив до числа сімдесяти апостолів.

Святий Климент I був серед перших, хто поширював християнське вчення. Про його життя збереглися лише окремі свідчення. Достеменно відомо про його походження з заможної римської родини у I столітті. У дитинстві він пережив драматичну подію – корабельну катастрофу під час подорожі до Афін, де загубив матір і двох братів. Хоча всі члени родини дивом врятувалися, вони втратили зв’язок один з одним. Батько вирушив на їх пошуки, а юний Климент залишився у Римі.

У 24-річному віці, почувши про Христа, майбутній святий вирушив до східних земель, де став слухачем проповідей апостолів Варнави та Петра. Прийнявши хрещення, він став послідовником Петра. Доля подарувала йому дивовижну зустріч – серед інших учнів апостола він впізнав своїх братів. Згодом відшукалися й батьки, які також навернулися до християнської віри. Незабаром Климента обрали до числа сімдесяти апостолів.

Перекази свідчать, що за сприяння апостола Петра Климент спочатку став єпископом, а потім очолював римську церкву як папа з 92 по 101 рік. За час свого служіння він уславився численними зціленнями та добрими справами. За проповідування християнства його заслали до каменоломень Інкерману поблизу Херсонеса Таврійського (сучасний Севастополь). Там він продовжував своє служіння, і за його молитвами з’явилося джерело води для засуджених. Коли кількість навернених до християнства значно зросла, місцева влада вирішила стратити Климента – його втопили в морі, прив’язавши до якоря. За переказами, море щороку відступало в день його смерті, відкриваючи доступ до місця поховання, де відбувалися чудеса.

Близько 861 року святі просвітники Кирило і Мефодій перенесли мощі святого до храму в Херсонесі, звідки їх згодом доправили до Риму в базиліку Святого Климента. Частину мощей, що залишилася в Херсонесі, за наказом князя Володимира 989 року перевезли до київської Десятинної церкви.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем 25 листопада також вшановують пам’ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського, та ікони Богородиці “Милостива” (Кіккська).

Народне свято, традиції та заборони цього дня

У народній традиції цей день називають Климом Холодним, оскільки він традиційно знаменує початок зимових морозів.

Заборони на цей день

Церква закликає утримуватися від гніву, заздрості, жадібності та лінощів. Важливо не відмовляти у допомозі нужденним та уникати лихослів’я, яке перешкоджає молитві.

Народні застереження включають: утримання від позичання грошей, уникнення поспіху в справах, відмова від роботи після прийому їжі, утримання від нарікань на погоду, що має забезпечити міцне здоров’я взимку

Бажані справи на 25 листопада

У цей день звертаються з молитвами до апостола Климента I про захист від недуг та суворих морозів. День вважається сприятливим для спокійних занять. За давньою традицією, важливі справи розпочинали натщесерце, що мало гарантувати успіх. Народна мудрість каже: хто проведе цей день у доброму гуморі, того щастя супроводжуватиме цілий рік.

Іменинники дня

За новим церковним календарем іменини святкують: Петро, Іларіон, Іван, Віктор, Микола, Григорій, Климент, Павло, Олександр, Кузьма.

За старим стилем день ангела відзначають: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Степан, Федір, Яна.

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