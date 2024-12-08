Церковный праздник 8 декабря: история святой Анфисы, приметы, традиции и именины

После перехода Православной церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право следовать старому стилю. Так что рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Церковный праздник в Украине 8 декабря по новому стилю

По новому календарю 8 декабря (21 декабря по старому) православные христиане чтут память святой мученицы Анфисы Римской, которая отдала жизнь за христианскую веру.

Жизнь святой Анфисы пришлась на V век в Риме. По преданию, таинство крещения над ней совершил святитель Амвросий Медиоланский, которого церковь вспоминает днем ранее — 7 декабря по новому стилю.

История мученичества Анфисы связана с женой местного правителя, которая пыталась обратить девушку к арианской ереси — учению, отвергающему божественную природу Христа. Когда Анфиса решительно отказалась от перехода в арианство, разгневанная дама приказала заключить её в тюрьму. После жестоких пыток непоколебимую христианку казнили через сожжение.

Церковный праздник 8 декабря по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня православная церковь чтит память святителя Климента, папы Римского. Подробнее об этом празднике и запретах этого дня «Одесская жизнь» рассказывала ранее.

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Народные приметы и традиции 8 декабря

В народе существуют такие приметы:

обильный снег в этот день предвещает богатый урожай;

если петухи запели рано утром — вскоре потеплеет.

В народной традиции 8 декабря называют днем Анфисы Рукодельницы, так как издавна в это время женщины активно занимались рукоделием — шитьем, вязанием, вышиванием и прядением.

Что запрещено делать

В этот церковный праздник не стоит ссориться, гневаться, лениться, завидовать или отказывать в помощи нуждающимся.

Народные обычаи предостерегают от ношения рваной одежды в этот день, потому что «как встретишь год, так его и проведёшь». Также считается плохой приметой не завершить важные дела к этой дате.

Для тех, кто соблюдает Рождественский пост, ранее был опубликован детальный календарь питания на 2024 год.

Что рекомендуется делать 8 декабря

В этот день верующие обращаются к святой Анфисе с молитвами о терпении, защите от зла, благословении семейной жизни и воспитании детей.

По давней традиции, именно в этот день занимались рукоделием в одиночестве, чтобы сохранить мастерство. Для защиты дома вышивали особые узоры: дерево жизни, птиц, солнце и женские фигуры — символы благополучия, жизненной энергии и плодородия.

Важным считается уборка в доме — её пропуск может привести к году, полному трудностей и неудач.

Именинники 8 декабря

По новому стилю день ангела празднуют Кирилл и Анфиса.

По старому стилю именины отмечают: Пётр, Иларион, Иван, Виктор, Николай, Григорий, Климент, Павел, Александр, Кузьма.

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