Анекдот дня: шо пишуть та рекламують в Одесі

Анекдот дня: шо пишуть та рекламують в Одесі

Всім привіт і з початком нового робочого тижня! Шо, не раді?.. Та не переживайте – час летить дуже швидко, і тиждень пролетить непомітно… Головне – позитивний настрій мати, а вже з ним… (а тут можна потрібне підставити).

У будь-якому випадку вам ніяк не завадить ранкова порція гумору від «Одеського життя»:

Оголошення у «Вечірній Одесі»:
«Молода, симпатична. Матеріально забезпечено. Маю дві вищі освіти. Квартиру, машину! Нікого не шукаю, нічого не продаю, заміж не збираюсь! Просто хвалюся…»

Резюме

***

Одеса. Реклама на вулиці:
«Ми ремонтуємо те, що полагодив ваш чоловік»…

Оголошення

***

– Ребе, у мене такі проблеми, такі проблеми!.. Ребе, я не можу з ними впоратися! Що мені робити, Ребе?
– Мойше, Бог кожному посилає проблеми тільки з його сил. Отже, одне з двох: або ти можеш таки впоратися з проблемами, або це не твої проблеми.

Тиждень

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