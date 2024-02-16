Анекдот дня: як Лев Аркадійович у собі приховані здібності відкрив

Усім привіт і з п’ятницею! Вихідні все ближче і ближче, а настрій, відповідно, все кращий і кращий?.. Як це «ні»? Це необхідно терміново виправити! А допоможе вам у цьому наш традиційний одеський анекдот.
Погодьтеся: як часто ми навіть не помічаємо як те, які таланти і здібності часом в нас приховані, так і те, що ми насправді любимо. Ось і герой нашого сьогоднішнього анекдоту раніше багато чого про себе не знав:
Лев Аркадійович не любив пробіжки, паркур, екстрим, адреналін… Але два сусідські добермани розкрили в ньому весь потенціал.
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