Анекдот дня: чому Софа Мойсеївна не купається на пляжі

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Одеса, пляж Ланжерон:
— Софа Мойсеївна, ви чому не купаєтеся?
— Я вас благаю! У моєму віці? Для кого?
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Молодий одесит на співбесіді.
— У вас є вища економічна освіта?
— Я вас благаю, а те, шо я з єврейської сім’ї вам уже недостатньо?
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— Фімо, ну ти ж юрист, ти ж маєш знати, шо можна, а шо таки не можна.
— Моня, я юрист, і я таки прекрасно знаю, як можна, коли не можна…
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