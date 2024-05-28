Анекдот дня: чому Софа Мойсеївна не купається на пляжі

Одеса, пляж Ланжерон:

— Софа Мойсеївна, ви чому не купаєтеся?

— Я вас благаю! У моєму віці? Для кого?

*****

Молодий одесит на співбесіді.

— У вас є вища економічна освіта?

— Я вас благаю, а те, шо я з єврейської сім’ї вам уже недостатньо?

*****

— Фімо, ну ти ж юрист, ти ж маєш знати, шо можна, а шо таки не можна.

— Моня, я юрист, і я таки прекрасно знаю, як можна, коли не можна…

У нас є й інші анекдоти: