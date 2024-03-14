Анекдот дня: як Циля готується до літа

Всім привіт і доброго ранку! Дня вдалого та настрою позитивного, навіть незважаючи на те, що погода за вікном нас поки що не дуже тішить. А ось що точно вас порадує, так це порція гумору від «Одеського життя».
…Так-так, не встигнемо й озирнутися, як весна точно візьме гору, і все довкола розквітне і запахне. А там і до літа недалеко, і готуватися до нього можна починати вже зараз, хоч би як героїня нашого сьогоднішнього анекдоту:
– Цілю, ти готуєшся до літа?
– Такі так!
– А як саме?
– Поволі розтягую літній одяг.
Мало анекдотів? А сюди заглянути?