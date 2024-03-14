Анекдот дня: як Циля готується до літа

…Так-так, не встигнемо й озирнутися, як весна точно візьме гору, і все довкола розквітне і запахне. А там і до літа недалеко, і готуватися до нього можна починати вже зараз, хоч би як героїня нашого сьогоднішнього анекдоту:

– Цілю, ти готуєшся до літа?

– Такі так!

– А як саме?

– Поволі розтягую літній одяг.

Мало анекдотів? А сюди заглянути?