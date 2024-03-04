Анекдот дня: що пишуть на асфальті в одеському дворику

Тож заряджаємося з ранку гарним настроєм. І сьогодні пропонуємо вам заглянути до одеського дворика. І позитив, повірте, вам буде гарантовано!

…З ранку в одеському дворі на асфальті з’явився напис: «Всі мужики сволоти!»

Ввечері хтось дописав: «Ви, Сара Абрамівно, теж не подарунок»…

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