Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: що пишуть на асфальті в одеському дворику

Анекдот дня: що пишуть на асфальті в одеському дворику

Привіт, Одесо, і стійкі незламні одесити!.. Так, непростими видалися для нас ці вихідні… Але все ж таки не забуватимемо про те, що наш невичерпний одеський гумор – це теж зброя, і досить сильна, проти всілякої нечисті ворожої яка хоч і намагається нам загрожувати, але нічого в неї не вийде!

Тож заряджаємося з ранку гарним настроєм. І сьогодні пропонуємо вам заглянути до одеського дворика. І позитив, повірте, вам буде гарантовано!

…З ранку в одеському дворі на асфальті з’явився напис: «Всі мужики сволоти!»
Ввечері хтось дописав: «Ви, Сара Абрамівно, теж не подарунок»…

Одеський гумор

Одеський гумор: про сусідку

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