Анекдот дня: що пишуть на асфальті в одеському дворику

Привіт, Одесо, і стійкі незламні одесити!.. Так, непростими видалися для нас ці вихідні… Але все ж таки не забуватимемо про те, що наш невичерпний одеський гумор – це теж зброя, і досить сильна, проти всілякої нечисті ворожої яка хоч і намагається нам загрожувати, але нічого в неї не вийде!
Тож заряджаємося з ранку гарним настроєм. І сьогодні пропонуємо вам заглянути до одеського дворика. І позитив, повірте, вам буде гарантовано!
…З ранку в одеському дворі на асфальті з’явився напис: «Всі мужики сволоти!»
Ввечері хтось дописав: «Ви, Сара Абрамівно, теж не подарунок»…
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