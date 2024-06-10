Анекдот дня: шо пишут и рекламируют в Одессе

Всем привет и с началом новой рабочей недели! Шо, не рады?.. Та не переживайте – время летит ой как быстро, и неделя пролетит незаметно… Главное – настрой позитивный иметь, а уж с ним… (а тут можно нужное подставить).
В любом случае вам уж никак не помешает утренняя порция юмора от «Одесской жизни»:
Объявление в «Вечерней Одессе»:
«Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. Имею два высших образования. Квартиру, машину! Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! Просто хвастаюсь…»
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Одесса. Реклама на улице:
«Мы ремонтируем то, шо починил ваш муж»…
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– Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы! Ребе, я не могу с ними справиться! Что мне делать, Ребе?
– Мойше, Бог каждому посылает проблемы только по его силам. Так что одно из двух: либо ты можешь-таки справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
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