Анекдот дня: шо пишут и рекламируют в Одессе

Анекдот дня: шо пишут и рекламируют в Одессе

Всем привет и с началом новой рабочей недели! Шо, не рады?.. Та не переживайте – время летит ой как быстро, и неделя пролетит незаметно… Главное – настрой позитивный иметь, а уж с ним… (а тут можно нужное подставить).

В любом случае вам уж никак не помешает утренняя порция юмора от «Одесской жизни»:

Объявление в «Вечерней Одессе»:
«Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. Имею два высших образования. Квартиру, машину! Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не собираюсь! Просто хвастаюсь…»

Резюме

***

Одесса. Реклама на улице:
«Мы ремонтируем то, шо починил ваш муж»…

Объявление

***

– Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы! Ребе, я не могу с ними справиться! Что мне делать, Ребе?
– Мойше, Бог каждому посы­лает проб­лемы только по его силам. Так что одно из двух: либо ты можешь-таки справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Неделя

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