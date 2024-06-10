Анекдот дня: шо пишут и рекламируют в Одессе

Анекдот дня: урок в одесской школе, или кем работает папа Яши Утро доброе, одесситы! Настроение воскресное? И это таки хорошо. В таком случае нам остается лишь пожелать, чтобы этот день прошел для вас гладко, как по маслу, кофе ароматного и бодрящего, ну и булочек к нему свежих и хрустящих. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Фима до сих пор не женился Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему Софочка и Симочка не смогли развестись Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день! ПОДРОБНЕЕ

Розовые фламинго снова выбрали для гнездования Одесский регион Более 1500 розовых фламинго поселились в нацпарке «Тузловские лиманы» в этом году. Некоторые из них уже начали гнездиться, что свидетельствует о стабильности экосистемы и привлекательности этих территорий для редких птиц. ПОДРОБНЕЕ