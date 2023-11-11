Анекдот дня про одеських журналістів

Анекдот дня про Мойшу, Абрама та цукор Доброго ранку, одесити! У зв’язку з п’ятницею, заряд енергії у багатьох прагне нуля. А тому, щоб залишатися ще день на плаву і зробити сьогодні хороші справи, читайте традиційний ранковий анекдот від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Моня не дарує Цилі квіти? Доброго ранку, одесити! Четвер набуває своїх прав і до кінця робочого тижня залишається два дні. Тому плани про теплий плед та книжку залишаємо на вихідні, а зараз бадьоримося чашкою кави та посміхаємось ранковому анекдоту від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня про Фортуну та Феміду Доброго ранку, одесити! Сьогодні нам обіцяють похмуру погоду та навіть трохи опадів. Але що нам погода, якщо з самого ранку дозу позитиву дарує “Одеське життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: скільки років стукнуло Сарі? Доброго ранку, Одесо! Щось осінь розійшлася і вранці вже не лише прохолодно, а й вогко. Тому ранковим чаєм не стільки бадьоримося, скільки гріємось. А також отримуємо ранкову порцію позитиву від “Одеського життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ