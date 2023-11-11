Анекдот дня про одеських журналістів

Доброго ранку, одесити! Субота – прекрасний день, чи не так? Щоправда, погода сьогодні не для прогулянок – вітряно та дощ. Але ж це можна перепланувати вихідний? – Чашка гарячого напою, плед, цікава книга чи одеська газета. А ми вам розповімо анекдот про випадок в одній із редакцій Одеси:
Редактор однієї з одеських газет на планерці виховує співробітників:
– Скільки можна вживати слово “місцевий”? Місцева влада, місцеве начальство!.. Краще вказувати назву міста.
Наступного дня він прочитав у розділі “Міська хроніка”:
“Потерпілого в ДТП було доставлено до лікарні, де йому зробили операцію під одеським наркозом”.
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