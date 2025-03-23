Зокрема, у одеситів запитали:

чи відчули ви суттєві зміни?

чи стали необхідні медикаменти більш доступними?

Серед опитаних нами городян багато хто відповів, що чув про цю програму, але або ще не купував потрібні ліки, або ті медикаменти, на які діє знижка, їм просто не потрібні.

А деякі з опитаних розповіли, що з ліків, які увійшли до списку, в аптеках у наявності лише кілька найменувань, а решта просто зникли.

«Це смішно. Це лише балачки нашого Міністерства. Жодної надії на це немає! Я сподівалася, але, на жаль», – зізналася одна з респонденток.

«Активоване вугілля мені не потрібне. І анальгін теж. А ті ліки, які мені потрібні, вони як були дорогими, так і залишилися», – відповіла ще одна одеситка.

Більше подробиць – у новому відео «Одеського життя».

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