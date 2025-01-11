Таким питанням задалася кореспондент «Одеського життя» у День «Цигарки небезпечні для здоров’я».
Опитування проводилося в одному з торгових центрів Одеси.
На тему: В Україні заборонили куріння кальянів: що саме змінилося
Чи змусить подорожчання цигарок відмовитися від куріння затятих його любителів? І наскільки взагалі ефективним є такий метод у боротьбі зі шкідливою звичкою, особливо в наші дні – в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації в країні? Про це та багато іншого – у новому відео «Одеського життя».
Читайте також: Великий секрет дешевих сигарет з одеського Привозу.