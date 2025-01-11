Пачка сигарет
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Таким питанням задалася кореспондент «Одеського життя» у День «Цигарки небезпечні для здоров’я».

Опитування проводилося в одному з торгових центрів Одеси.

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Чи змусить подорожчання цигарок відмовитися від куріння затятих його любителів? І наскільки взагалі ефективним є такий метод у боротьбі зі шкідливою звичкою, особливо в наші дні – в умовах повномасштабної війни та складної економічної ситуації в країні? Про це та багато іншого – у новому відео «Одеського життя».

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