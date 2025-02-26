Зокрема, одеситам були поставлені такі питання:

Яке у вас особисте ставлення до президента США Дональда Трампа? Як, на вашу думку, закінчиться війна? Якою ціною це можливо?

На перше питання більшість городян відповіли: «Погано», «Дуже погано», «Не дуже», а також зазначили, що він «поводиться не дуже правильно». А одна з респонденток навіть поцікавилася, чому у неї має бути якесь особисте ставлення до американського президента.

Водночас знайшлися й ті (показово, що серед них були не тільки представники старшого покоління), які вважають, що Трамп «все робить правильно» і дійсно здатний зупинити цю війну.

Відповідаючи на питання, якою ціною закінчиться війна, одесити дали такі відповіді: «Втрати», «Дуже багато життів», а також «дуже велика надія, що ми можемо перемогти», хоча «війна буде довгою».

Ще більше цікавого ви можете дізнатися, переглянувши нове відео «Одеського життя».

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