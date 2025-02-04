За даними міськради, у 2024 році пільговими медикаментами забезпечили 9285 осіб. Серед них — 5289 людей з інвалідністю I та II груп, 643 дитини, а також 747 учасників та інвалідів Другої світової війни.

Крім того, безкоштовні ліки отримали 657 онкологічних пацієнтів, 267 осіб із діабетом, 249 пацієнтів із хворобою Паркінсона, 94 хворих на бронхіальну астму та 1324 людини з іншими захворюваннями.

Окрему категорію становлять 15 пацієнтів із пересадженими органами та клапанами серця, які також отримали необхідні медикаменти. Технічними засобами реабілітації було забезпечено 435 дорослих та 154 дитини. Додатково, у межах програми медичних гарантій допомогу у вигляді технічних засобів отримали ще 1719 дорослих та 146 дітей.

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