Дороговказу так і немає: яка ситуація в Одесі?

Розчаровані відсутністю ліків люди мали надію, що ситуація зміниться наприкінці місяця, коли товар привезуть до аптек. Мали також надію на анонсовані перевірки аптечних закладів.

Моя знайома розмірковувала таким чином: «Ось зʼявиться у ЗМІ інформація щодо перевірок. Тоді точно у перевірених аптеках будуть всі ліки з урядового переліку і продаватимуть їх за правильними цінами».

Слушна думка. Але Держпродспоживслужба, яка відповідальна за проведення перевірок аптечних закладів з питання додержання цін, не поспішала навідуватися туди. А скоріше, розраховувала на підказки громадян, куди саме треба завітати. Зокрема, на сайті ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області йдеться: «Станом на 20 березня 2025 року, до Головного управління надійшло 40 звернень громадян з приводу можливих порушень цінової політики в аптеках, щодо яких будуть здійснені заходи державного нагляду».

Отже, перевірки ще не розпочиналися і інформацію, на яку розраховували громадяни, невідомо, коли ще вони отримують. І в цьому наша область не є винятком. В різних регіонах з самого початку мова йшла про те, що перевірки аптечних закладів розпочнуть не раніше квітня.

Тому на сьогодні пошук аптеки, де можна придбати ліки з 30-відсотковою знижкою, залишається особистою справою кожного покупця. Телефони в багатьох аптеках відсутні, на сайтах мереж повної інформації щодо асортименту і цін теж немає. Ось і виходить, що дороговказу в цьому дуже важливому питанні як не було спочатку, так і немає зараз.

На власному досвіді: де в Одесі знайти ліки зі знижкою?

Що ж залишається людині, яка хоче зекономити на придбанні лікарських засобів? Набиратись терпіння і навмання йти до аптек в надії, що пощастить швидко натрапити на те, що ви шукаєте.

Я розпочала з аптеки КП «Одесфарм» на Змієнка (Дворянській), 10. Препарати ПРАТ «ФФ «Дарниця», що цікавили мене, коштували трохи нижче граничних цін, вказаних в урядовому переліку: Тонорма – 205 грн. 70 коп. (214 грн. 30 коп.), Каптопрес – 101 грн. 30 коп. (101 грн.39 коп.). А от Німедару в аптеці не було.

В аптеці мережі «Сітімед» на Филатова, 41, не вдалося придбати Корвалмент та Нормовен від АТ «Київський вітамінний завод». Вони знайшлися в аптеці цієї ж мережі на Заболотного, 37, за цінами, нижчими за граничні: Корвалмент – 121 грн. 50 коп. (147 грн. 43 коп.), Нормовен – 333 грн. 50 коп. (404 грн. 06 коп.).

Розчини для крапельниць Тівортін та Декасан виробляє в Україні лише ТОВ «Юрія-фарм». Їх знайшла в аптеці мережі «Сітімед» на Чикаленка (Вільямса, 62/1). Але Тівортін коштував 266 грн. 50 коп., що вище за встановлену урядом ціну, – 200 грн. 03 коп. А от Декасан коштував менше – 94 грн. (158 грн. 50 коп.).

В аптеці ТДВ «ІнтерХім» на Кінній, 11, знайшла Аміцитрон за ціною 210 грн. 50 коп. (276 грн. 89 коп.) та Гідазепам за 206 грн. (231 грн. 65 коп.). Тут ціни були нижчі за встановлені.

Препарат Фаніган від ТОВ «Кусум-фарм» за 516 грн. (556 грн.13 коп.) вдалося знайти в «Соціальній аптеці» на проспекті Шевченка, 17, та на Ріхтера, 14, в аптеці «Доброго дня» в провулку Семафорному, 4.

Загалом препаратів з переліку на 30-відсоткову знижку стало більше. Але знайти аптеку, де саме вони є, простіше не стало.

Лікувальні заклади поза грою

Коли мова йшла про затвердження переліку ста препаратів зі знижками, перед місцевою владою ставили завдання відкрити в лікувальних закладах аптечні пункти, де продаватимуть ці ліки. Це було б дуже правильно стосовно людей, які проходять лікування. Адже не всі лікуються за направленнями і тому мають право на безоплатне лікування. До того ж лікування основного захворювання інколи супроводжується загостренням інших. А їх вже лікувати доводиться власним коштом. Тому будь-яка економія зайвою не була б, це точно. Але фахівці попереджали: облаштовувати аптечний пункт заради ста препаратів, збитково. І, здається, виявилися правими. Окремих аптечних пунктів для реалізації препаратів зі знижками в одеських лікувальних закладах немає.

Під час підготовки статті моя знайома лікувала чоловіка в Одеській міській лікарні №11. Окремого аптечного пункту, де б продавали ліки зі знижками, там, звісно, немає. Тому вона ходила по різних аптеках на території лікарні. Знайшла розчини для крапельниць, які хотіла придбати зі знижками, але в тій аптеці була така черга, що жінка вирішила не втрачати час і придбала розчини в сусідній аптеці за дещо вищими цінами. Цю ситуацію вона характеризувала дуже влучно: «За шматок кишки треба пройти сім верст пішки».

Коментувати не поспішають

На жаль, дізнатися, наскільки зріс попит на ліки і чи вистачить їх надовго, виходячи з потужності підприємства, не вдалося у єдиного одеського учасника акції зі зниженням цін на ліки – у ТДВ «ІнтерХім». На запропоновані питання керівництво не відповіло. Як і прес-служба Одеського міського департаменту охорони здоровʼя не відповіла на питання, коли в лікувальних закладах міста облаштують окремі аптечні пункти для реалізації ліків зі знижками, і чи облаштують взагалі?

Зважаючи на все це, споживачеві залишається лише мандрувати аптеками в пошуках необхідних препаратів. Допомогти в цьому може лише перелік максимальних затверджених урядом цін на ліки. Знайти його легко за посиланням https://moz.gov.ua/uk/news/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni.