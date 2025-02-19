Євгенія: «Якщо б я була мером міста, то витрачала б гроші на наше місто, щоб краще було б наше узбережжя, прибирали б там. Мабуть, для дітей-сиріт робила б щось, на благодійність витрачала б гроші… Робила б якісь опитування серед населення, що їм потрібно, виявляла б потреби людей».

Андрій: «Позвільняв би половину департаментів і зайнявся б урбаністикою в першу чергу. І скоріш за все реформував би бюджет, щоб більше йшло на дрони і на ЗСУ, ніж на бог зна що. Створив би ефективний департамент з урбаністики, бо наразі він нічим не займається. Наскільки мені відомо, ініціатив громадських немає. Є депутати, які за це відповідають, ніби в передвиборчих обіцянках, але насправді нічого не роблять. Ну і заборонив би все забудови. Ну і громадський транспорт, якось би прокласти нові трамвайні рейки, тролейбусні шляхи, бо є у нас проблема старих автобусів, які не екологічні, та дорогі незручні».

Анжеліка: «Напевно, треба починати боротися з корупцією. Це перше, що треба робити! Дороги погані. Дещо робиться зараз, але неякісно. І зараз проблема – в Одесу приїхало багато переселенців, людей, які потребують реальної допомоги. Знову ж таки, ми повертаємося до розкрадання коштів, гуманітарної допомоги. Тому люди із простягнутою рукою ходять і просять те, що їм належить. Знову ж таки корупція… Якщо ти ставиш завдання, то й контролюй, чи виконано ці завдання та як. І більше зворотного зв’язку з простим народом, який ходить вулицями, який живе в будинках».

Людмила: «Наприклад, елементарно, наш громадський транспорт. Це дуже нагальна, болюча проблема. З якістю цього транспорту, з чистотою, з культурою обслуговування в громадському транспорті. Візьмемо до уваги маленьке містечко Луцьк. Там я побачила такі моменти, які дуже були зручні для людей. Це табло на зупинках, де люди могли побачити, коли і який громадський транспорт буде під’їжджати. В нас це відсутнє, на жаль, хоч, мені здається, що Одеса більш фінансована та спроможна робити щось для населення».

Олександра: «Напевно, для початку я б допомогла пенсіонерам. Це основа. Зробила б, напевно, більше розвивальних закладів для дітей. А ще – збільшила б місця для роботи».

Юрій: «Зробив би всі парковки безкоштовними, як це було. Зараз автомобіль банально нема, де поставити. Ставиш у місці, де нікому взагалі не заважає і тобі відразу кліпають штраф, незрозуміло чого. І дуже мало місця, де можна поставити машину. Ці місця ніяк не облагороджують, ніяк за ними не слідкують. Тобто, вони просто намалювали стрічку і поставили платну парковку. Хоча ще декілька років тому цього не було. Це мене дуже дратує».

Олена: «Як у себе вдома людина прибирає, так і в місті треба. Тут дуже багато роботи. Це прогулянки з песиками та екскременти, які після них залишаються. Напевно, це дуже велика проблема для Одеси. Тому що ходиш і наступаєш у такі «сюрпризи». Ну і фасади, які обвалюються. Напевно, це не дуже актуально зараз, але я думаю, що це дуже важливі моменти».

Тетяна: «Треба всіх позвільняти відразу і все. Посадити всіх своїх друзів. Але тільки розумних уже. І все, і приводити цей світ до ладу».

Юлія: «Я би, напевно, зробила дуже гарну морську нашу зону. Щоб біля моря все було дуже гарно, щоб приїжджало ще більше туристів. Щоб люди насолоджувалися нашою Одесою, нашим морем. І ще наші історичні пам’ятки, архітектура. Це для мене дуже болюча тема. Я завжди ними милуюся і завжди серце розривається від того, в якому вони зараз стані, як вони виглядають. Треба інвесторів для нашого міста шукати, які допоможуть зробити наше місто ще красивішим, адже за кошти держави це буде дуже складно».

Н.Бондаренко

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