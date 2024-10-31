Знову «Вовина тисяча»: куди підуть мільярди і хто скористається виплатою

Хто може отримати кошти та що на ці гроші придбати

За заявою президента, з 1 грудня кожен українець — незалежно від віку — зможе отримати 1000 гривень. Тобто на сім’ю загальна сума становить кілька тисяч. Надходити гроші мають на віртуальну картку «Національного кешбеку». Відкрити її можна через застосунок «Дія».

Громадяни матимуть право використовувати ці кошти протягом грудня-січня-лютого на оплату українських товарів і книжок, культурних послуг, вітчизняних лікарських засобів, квитків на «Укрзалізницю». А також — розплатитися за комуналку або спрямувати на допомогу ЗСУ.

«Юліна тисяча», «Вітіна штука», «ковідна тисяча»

Ідею виділення державних коштів для підтримки населення українська влада використовувала неодноразово.

У 2008 році тоді прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко пообіцяла виплатити 1000 гривень кожному громадянину з тих, які втратили кошти у радянському Ощадбанку.

У 2012 році по тисячі гривень кожному обіцяв виплатити Віктор Янукович. Це знову-таки була компенсація шести мільйонам клієнтів Ощадбанку за знецінені вклади. У народі ці гроші прозвали «Вітіною штукою».

У 2021 році, під час ковідного карантину, Зеленський запровадив програму «єПідтримка» для українців, які вчасно провакцинувалися. У народі ці гроші прозвали «ковідна тисяча».

Водночас «Юліна тисяча» аж ніяк не рівноцінна «Вітіній». А тим паче «ковідній» та «Вовиній» — так охрестили в соцмережах обіцяну зараз президентом виплату. За 16 років гривня значно знецінилася. І якщо у 2008 році 1000 гривень становила 48 доларів, то «Вітіна штука» коштувала вже 38 доларів, «ковідні» виплати — 27, а на сьогодні ця сума рівноцінна 24 доларам.

Підтримка супермаркетів і ДТЕК?

Ініціатива Зеленського викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Сьогодні 1000 гривень, м’яко кажучи, — не надто значуща сума. Але в масштабах країни приблизно 30 мільярдів гривень, на думку багатьох, могли бути використані з більшою користю під час війни. Тим паче — після обговорення недостатнього фінансування збройних сил і подальшого підвищення податків.

— Це означає, що з кожного співробітника за середньої зарплати у 20 тисяч гривень забиратимуть до бюджету по 700 гривень додатково військового збору щомісяця. Це фактично еквівалентно 8400 гривень на рік. А назад повернуть тільки по 1000 гривень один раз, — зазначає економіст Данило Монін.

Такої допомоги, підкреслюють експерти, одному домогосподарству вистачить на лічені дні. А головними одержувачами цих виплат стануть супермаркети продуктів і ДТЕК. Адже найбільша стаття непродовольчих витрат українців — комунальні платежі, в яких велику частку займає плата за електрику.

Тобто — таким чином, шляхом підвищення купівельної спроможності громадян уряд розраховує підвищити внутрішній попит. А отже — акумулювати більше податків, які підуть на армію.

Допомогти тим, хто потребує

Частина експертів вважає недоцільним виплачувати кошти всім українцям — у такий спосіб зрівнявши тих, хто справді потребує допомоги, з досить заможними людьми.

— Під час війни важлива адресна допомога, — переконаний економіст Ілля Несходовський. — Потребують соціальної допомоги ті, хто втратив житло, або безробітні. Пріоритетом могла б стати також допомога дітям.

— Я б спрямував у четвертому кварталі 2024 року додаткову виплату пенсіонерам, які отримують пенсію нижчу за середню, інвалідам, багатодітним сім’ям, біженцям, — наголошує фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Але точний механізм виплат поки що невідомий. Досі не зрозуміло, як 1000 гривень отримають діти та пенсіонери, які не мають смартфонів, щоб зареєструватися в «Дії».

Звідки гроші та чому їх треба «роздати»

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва, кошти на «тисячу» перенаправлять з вже наявних програм. Гроші, виділені для них на цей рік, не встигають використати. На армію їх спрямувати неможливо. Вони виділені нашими донорами з умовою, що їх не можна спрямовувати на військові витрати.

На думку народного депутата Олексія Кучеренка, така ситуація свідчить про те, що уряд непрофесійно сформував бюджет і не встиг освоїти десятки мільярдів коштів.

— У результаті ці кошти просто рятують в аварійному порядку, — вважає нардеп. Тому що, згідно з бюджетним кодексом, вони б просто «згоріли». А роздати їх людям можна досить швидко.

При цьому Кучеренко переконаний, що заяви про неможливість спрямувати ці кошти на потреби ЗСУ є банальною маніпуляцією. За його словами, гроші в загальному фонді бюджету «не марковані». І не можна визначити — це кошти донорів чи платників податків.

— Просто спочатку потрібно було їх планувати для ЗСУ, — вважає нардеп. — І, наприклад, закупити дрони, яких катастрофічно не вистачає зараз на лінії фронту. А тепер навіть якщо тисячі патріотичних українців захочуть перерахувати свою тисячу на потреби ЗСУ, ці кошти будуть розсіяні і, на жаль, використані не дуже ефективно.

Що кажуть українці

Любов Скворцова: Вибори точно будуть. Електорат «прогрівають».

Сергій Кучеровський: Це ж було вже! А смартфони пенсіонерам будуть роздавати ?

Наталя Липська: Розі.рати таку купу грошей в той час, як волонтери збирають на РЕБи і дрони, а ВПО вимушені повертатися під обстріли, бо не витягують оренду житла.

Олена Шелев: Замість цієї тисячі можна було б одним махом забезпечити житлом третину безхатніх у війську. Ви уявляєте, як би це підняло моральний дух військових і підвищило престижність контрактів, якби одномоментно військовим дали 10-15 тисяч квартир? Впевнена, що після такої акції бажаючих підписати контракт стало б в рази більше, що б зменшило потребу у кількості мобілізованих. Відповідно — знизило б бусифікацію.

Владислав Марков: Ця тисяча для людей нічого не вирішить. Бо на сьогодні — це не ті вже гроші. Але в масштабах держави під час війни це злочин проти держави.

Віка Птаха: Особисто я цю тисячу не візьму. По-перше, роздача халяви під час війни смердить паршиво. Вільні гроші під час війни мають йти на зарплати військовим. Ми постійно чуємо, що на армію не вистачає, а виявляється — у Зеленського повні руки бабла. По-друге — це підкуп.

Валентин Валентинов: Цю тисячу малозабезпечені літні люди не побачать так само як не бачили «ковідну» тисячу. Так само як національний кешбек вони не можуть оформити. Так само як смартфони їм обіцяв.

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