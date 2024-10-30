Які доходи врахують при призначенні субсидії та чому можуть у ній відмовити

Як отримати грошову допомогу на дрова та вугілля? Ще минулого року мешканцям будинків, в яких немає централізованого опалення і не використовуються для опалення газ та електроенергія, давали одноразову допомогу на придбання твердого палива. У поточному опалювальному періоді таку допомогу буде продовжено. Кому треба звернутися по додаткову виплату? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Війна на дотик: як незрячі пристосовуються до нових реалій Ці люди живуть поруч із нами. Найчастіше ми помічаємо їх, лише почувши стукіт тростини по бруківці. Але, попри втрату зору, вони прагнуть жити повноцінним життям. Про те, як виживають незрячі під час війни, «Одеське життя» розмовляє з головою правління Одеської обласної організації товариства сліпих Олексієм Максименком. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ