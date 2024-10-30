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Які доходи врахують при призначенні субсидії та чому можуть у ній відмовити

Які доходи врахують при призначенні субсидії та чому можуть у ній відмовити

Що враховується при призначенні житлової субсидії та чому можуть відмовити у субсидії?

Субсидія та доходи

При призначенні житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. До нього входить:

  • зарплата;
  • грошове забезпечення військовослужбовців;
  • пенсія;
  • стипендія, крім соціальної, що надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа;
  • соцвиплати;
  • допомога з безробіття, інші страхові виплати;
  • грошові перекази з-за кордону;
  • дивіденди від цінних паперів;
  • інші доходи, і навіть кошти, отримані людиною від оренди землі, продажу майна та в інших випадках.

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Порада: врахуйте, що у разі подання документів на субсидію до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому ви подали документи.

Чому можуть відмовити у субсидії?

Субсидія призначається людям, які витрачають на оплату комуналки понад 15% від суми сукупного сімейного доходу. При цьому є низка умов, коли субсидію можуть не надати.

Субсидія не призначається, якщо:

  • загальна площа житла перевищує 130 кв. м для квартир або 230 кв. м для будинків;
  • у власності є автомобіль, випущений менше п’яти років тому (крім мопеда і причепа);
  • за наявності більше одного транспортного засобу, випущеного за останні 15 років (крім мопеда і причепа);
  • член сім’ї має дохід менший за мінімальну зарплату і не сплачує податки;
  • наявність боргу за оплату комуналки понад три місяці на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів (680 гривень);
  • член сім’ї не виплачує аліменти понад три місяці;
  • у сім’ї є незареєстровані доходи або покупки на суму понад 50 тисяч гривень;
  • наявність депозиту на суму понад 100 тисяч гривень;
  • наявність у власності більше одного житлового приміщення (крім житла на тимчасово окупованих територіях і на лінії зіткнення, а також житла, що належить на праві спільної сумісної або пайової власності та розташоване у сільській місцевості).

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