Одеська міськрада оприлюднили нові тарифи на опалення: що зміниться цієї зими (відео)

Інформація про затвердження тарифів на теплопостачання з’явилася на офіційному сайті одеського муніципалітету.

Добра новина для одеситів – ціна за опалення для квартир та будинків не зміниться. А ось організації та установи платитимуть більше, включно з бюджетними.

Мешканці міста і далі платитимуть 1813 гривень за гігакалорію тепла (це означає, що і ціна за метр квадратний не міняється). Як наголосили в мерії, цей тариф діятиме весь час воєнного стану та ще півроку після його закінчення.

Заступниця міського голови Ганна Позднякова розповіла, що Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеса» щороку переглядає тарифи через зміни цін на газ, електрику та інші витрати.

Цього разу зміни торкнуться лише бюджетних установ (шкіл, лікарень, та інших), релігійних та інших організацій. Тарифи були приведені до економічно обґрунтованих для всіх споживачів, окрім населення.

Нові тарифи для організацій:

Бюджетні установи – 4538 грн за Гкал;

Релігійні організації – 4960 грн за Гкал;

Інші установи – 5547 грн за Гкал.

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