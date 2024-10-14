Опалювальний сезон вже на підході: як Одеса готується до холодів та блекаутів

Коли безсилі дизель-генератори

Головне завдання підготовки міста до зими — план дій у разі ймовірності блекаутів, наголошує Ганна Позднякова. Адже в Одесі немає власних джерел виробництва електроенергії. А без електрики не зможуть працювати системи водо- та теплопостачання: зупиняться насосні станції та котельні. Тому їх необхідно забезпечити електрогенераторами.

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За словами посадовиці, сьогодні генераторами забезпечені всі малі котельні міста. Там можна встановити дизель-генератори потужністю один мегават. Великі котельні електроенергією вони забезпечити не можуть. На таких об’єктах необхідно встановлювати газопоршневі когенераційні машини. Ці міні-електростанції виробляють електрику, спалюючи природний газ. А як побічний продукт – виробляють теплову енергію.

В очікуванні міні-електростанції

Поставка перших таких газопоршневих машин очікується в листопаді. На додачу до них мають надіслати додаткове обладнання.

— Цей проект реалізується через програму ООН UNDP, фінансується урядом Японії. Меморандум ми уклали ще у 2023 році. Але ця процедура не така швидка. Майже рік тривало погодження проекту та відповідні тендерні процедури, які проводили наші партнери. Потім укладали контракт із виробником обладнання, — розповідає Ганна Позднякова. — Термін виготовлення такої машини — 8-10 місяців. А нам їх потрібно дев’ять. До того ж потрібен час, щоб провести пусконалагоджувальні роботи. Проводяться вони, відповідно до контракту, фахівцями компанії-виробника. І це забезпечує гарантійне обслуговування машини. На жаль, усе затягується, — але не з нашої вини.

Зараз під довгоочікувані когенераційні машини зводять фундаменти. З’явитися міні-електростанції мають насамперед у Київському районі — покрити територію від площі Толбухіна до кінця селища Таїрове. Передбачається, що ці установки під час відключення світла будуть давати тепло 250 000 містян. Але, судячи з усього, введення їх у дію варто очікувати вже під час опалювального сезону.

Будемо з новою трубою?

Ще одне проблемне питання підготовки до опалювального сезону — здача в експлуатацію котельні «Північна-2» на селищі Котовського. У листопаді минулого року її димову трубу повалив ураган.

Цього року димові труби 11 котелень були обстежені ще в травні. Такі перевірки мають проводитися раз на п’ять років. Фахівці вимірюють можливий крен димоходів, перевіряють, чи є якісь пошкодження, тріщини стовбура. Зараз за результатами обстеження проводяться ремонтні роботи на димовій трубі котельні «Північна-1».

А будівництво нової труби котельні «Північна-2» триває досі. Вона має обслуговувати 10 дитячих садків, дев’ять шкіл, шість закладів медицини та надавати тепло 120 000 одеситів.

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Проект реалізується за кошти ЮНІСЕФ. Наразі тут зводять фундаменти під трубу і газоходи — спеціальні канали для відведення від газових приладів продуктів горіння. Елементи труби виготовляються за індивідуальним проектом. А збирати її будуть на місці.

— До початку опалювального сезону роботи плануємо завершити. Але в будь-якому разі абоненти котельні не залишаться без тепла, — запевняє Ганна Позднякова. — Будівництво нової труби не вплине на терміни початку опалювального сезону на цьому об’єкті. Адже стара труба, частина якої впала торік під впливом стихії, все ще придатна для тимчасового використання.

Про нові насоси і старі труби

За словами Ганни Позднякової, усі міські котельні до опалювального сезону готові. Вже закінчуються роботи на головній насосній станції.

— Ми замінюємо там повністю насосне обладнання, — розповідає посадовиця. — Старі насоси працювали тут понад 55 років. Вони фізично зношені та морально застаріли. Зараз до Одеси надійшло чотири насоси потужністю 200 кВт кожен. Їхнє виготовлення профінансувало посольство Швейцарії. Це сучасне обладнання зменшить споживання електрики та збільшить в разі блекаутів надійність забезпечення тепловою енергією мешканців центральної частини міста.

Триває обстеження та відновлювальний ремонт теплових мереж. На сьогодні всього виявлено 777 пошкоджень, усунуто — 715.

Проводиться й ізоляція трубопроводів наземного прокладення. А якщо містяни все ж таки побачать голі труби, що «опалюють повітря», для усунення негараздів вони можуть звернутися до КП «Теплопостачання міста Одеси», запевняє Ганна Позднякова.

— Чи будуть прориви мереж взимку? Будуть — і від цього ми теж нікуди не дінемося, — визнає чиновниця. — Середній вік труб в Одесі — близько 50 років. Найстаріші, в історичному центрі міста, почали прокладати ще в 50-х роках минулого століття — коли будували ТЕЦ. У спальних районах – у 70-80-ті роки. За останні 10 років багато було замінено саме магістральних мереж на сучасні попередньо ізольовані труби. Вони мають термін експлуатації 50 років. Але поміняти треба ще дуже багато. У 2020 році ми почали розробку схеми теплопостачання міста. У 2022-му, вже під час війни, її затвердив Кабмін. Там є всі необхідні розрахунки. Для того, щоб поміняти всю мережу нашого міста на сучасні попередньо ізольовані труби — з урахуванням протяжності та діаметра — нам потрібно 20 мільярдів гривень. Без залучення фінансової допомоги зовнішніх партнерів підприємство самостійно це зробити не може. Але після війни ми плануємо все ж таки залучити кредитні кошти.

Про соціальні тарифи та борги держави

— Було багато поточних ремонтів, і капітальні були. Усі вони проводилися власними коштами підприємства, — зазначає Ганна Позднякова.

І головною проблемою в підготовці до опалювального сезону чиновниця вважає відсутність компенсації за різницю в тарифах із державного бюджету.

— На початку війни держава сказала — ми не будемо піднімати тариф на опалення. І взяла на себе зобов’язання компенсувати підприємству різницю між фактичною собівартістю теплопостачання і значно нижчою ціною продажу теплової енергії кінцевому споживачеві. Але за три роки жодних коштів від держави не було профінансовано. Її борг сьогодні перед комунальним підприємством становить 1,5 мільярда гривень. На 1,5 мільярда ми могли б оновити мережу. Водночас ми не можемо підвищувати тариф. А за три роки значно подорожчали всі складові собівартості виробництва тепла — заробітна плата, ціна на електроенергію… Держава, звісно, відкладає розв’язання цієї проблеми на потім: каже, що сьогодні немає коштів, усі кошти йдуть на війну. І це, з одного боку, дійсно так. А з іншого — цей процес не може тривати нескінченно. Нині, враховуючи, що держава не виплачує підприємству компенсацію, фінансову підтримку виділяє міськрада. Адже за газ платити треба в будь-якому разі.

Боржникам доведеться заплатити

Ще один «головний біль» одеських тепловиків — заборгованість населення. На сьогодні вона становить 1 мільярд 179 мільйонів гривень. І КП «ТМО» має намір гроші з боржників так чи інакше отримати.

— Підприємство звертається до суду з позовом — у нас сьогодні майже 3000 таких проваджень. І виконавча служба примусово стягує кошти з неплатника, — розповідає Ганна Позднякова. — До того ж якщо справа доходить до виконавчої служби, до суми боргу додаються судові витрати, виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості. Крім того, блокуються банківські картки боржника, він не може виїхати за кордон, здійснити процедури з відчуження свого майна. Тож, звісно, платити треба.

Щоправда, викласти одноразово нерідко вельми відчутну суму боргу можуть далеко не всі. Але не доводити справу до суду можливість є.

По-перше, у разі критичного фінансового становища можна звернутися до центру соціального захисту: написати заяву на отримання матеріальної допомоги для оплати комунальних послуг.

По-друге — укласти договір про реструктуризацію боргу з КП «ТМО». У цьому разі заборгованість можна оплачувати частинами, закриваючи водночас поточні платежі. Це гарантує, що підприємство до суду не звернеться і не стягне борг одразу ж у повному обсязі.

Внутрішньобудинкові тепломережі теж готуються до старту опалювального сезону. За їх справність відповідають ЖКСи, керуючі компанії, ОСББ. А стан готовності зобов’язані перевіряти фахівці КП «ТМО». За словами Ганни Позднякової, на сьогодні до експлуатації готові близько 90% внутрішніх мереж багатоквартирних будинків.

Утім, на усунення недоліків є ще майже місяць — в Одесі опалювальний сезон останніми роками раніше листопада не починається. І готуватися до прийдешніх холодів мають не лише комунальники, а й містяни. Пережити ще одну військову зиму можна лише разом.

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