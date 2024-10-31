Опять «Вовина тысяча»: куда пойдут миллиарды и кто воспользуется выплатой

Кто может получить средства и что на эти деньги приобрести

По заявлению президента, с 1 декабря каждый украинец — независимо от возраста — сможет получить 1000 гривен. То есть на семью общая сумма составляет несколько тысяч. Поступать деньги должны на виртуальную карту «Национального кэшбэка». Открыть ее можно через приложение «Дія».

Граждане имеют право использовать эти средства в течение декабря-января-февраля на оплату украинских товаров и книг, культурных услуг, отечественных лекарственных средств, билетов на «Укрзализныцю». А также — расплатиться за коммуналку или направить на помощь ВСУ.

«Юлина тысяча», «Витина штука», «ковидная тысяча»

Идею выделения государственных средств для поддержки населения украинская власть использовала неоднократно.

В 2008 году тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала выплатить 1000 гривен каждому гражданину из тех, которые потеряли средства в советском Сбербанке.

В 2012 году по тысяче гривен каждому обещал выплатить Виктор Янукович. Это опять-таки была компенсация шести миллионам клиентов Ощадбанка за обесцененные вклады. В народе эти деньги прозвали «Витиной штукой».

В 2021 году, во время ковидного карантина, Зеленский ввел программу «еПоддержка» для украинцев, которые вовремя провакцинировались. В народе эти деньги прозвали «ковидная тысяча».

В то же время «Юлина тысяча» отнюдь не равноценна «Витиной». А тем более «ковидной» и «Вовиной» — так окрестили в соцсетях обещанную сейчас президентом выплату. За 16 лет гривна значительно обесценилась. И если в 2008 году 1000 гривен составляла 48 долларов, то «Витина штука» стоила уже 38 долларов, «ковидные» выплаты — 27, а на сегодня эта сумма равноценна 24 долларам.

Поддержка супермаркетов и ДТЭК?

Инициатива Зеленского вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Сегодня 1000 гривен, мягко говоря, — не слишком значимая сумма. Но в масштабах страны примерно 30 миллиардов гривен, по мнению многих, могли быть использованы с большей пользой во время войны. Тем более — после обсуждения недостаточного финансирования вооруженных сил и дальнейшего повышения налогов.

— Это означает, что с каждого сотрудника при средней зарплате в 20 тысяч гривен будут забирать в бюджет по 700 гривен дополнительно военного сбора ежемесячно. Это фактически эквивалентно 8400 гривен в год. А обратно вернут только по 1000 гривен один раз, — отмечает экономист Даниил Монин.

Такой помощи, подчеркивают эксперты, одному домохозяйству хватит на считанные дни. А главными получателями этих выплат станут супермаркеты продуктов и ДТЭК. Ведь самая большая статья непродовольственных расходов украинцев — коммунальные платежи, в которых большую долю занимает плата за электричество.

То есть — таким образом, путем повышения покупательной способности граждан правительство рассчитывает повысить внутренний спрос. А значит — аккумулировать больше налогов, которые пойдут на армию.

Помочь тем, кто нуждается

Часть экспертов считает нецелесообразным выплачивать средства всем украинцам — таким образом уравняв тех, кто действительно нуждается в помощи, с достаточно состоятельными людьми.

— Во время войны важна адресная помощь, — убежден экономист Илья Несходовский, — нуждаются в социальной помощи те, кто потерял жилье, или безработные. Приоритетом могла бы стать также помощь детям.

— Я бы направил в четвертом квартале 2024 года дополнительную выплату пенсионерам, которые получают пенсию ниже средней, инвалидам, многодетным семьям, беженцам, — отмечает финансовый аналитик Алексей Кущ.

Но точный механизм выплат пока неизвестен. До сих пор не понятно, как 1000 гривен получат дети и пенсионеры, которые не имеют смартфонов, чтобы зарегистрироваться в «Дії».

Откуда деньги и почему их надо «раздать»

По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, средства на «тысячу» перенаправят из уже имеющихся программ. Деньги, выделенные для них на этот год, не успевают использовать. На армию их направить невозможно. Они выделены нашими донорами с условием, что их нельзя направлять на военные расходы.

По мнению народного депутата Алексея Кучеренко, такая ситуация свидетельствует о том, что правительство непрофессионально сформировало бюджет и не успело освоить десятки миллиардов средств.

— В результате эти средства просто спасают в аварийном порядке, — считает нардеп. Потому что, согласно бюджетному кодексу, они бы просто «сгорели». А раздать их людям можно достаточно быстро.

При этом Кучеренко убежден, что заявления о невозможности направить эти средства на нужды ВСУ являются банальной манипуляцией. По его словам, деньги в общем фонде бюджета «не маркированы». И нельзя определить — это средства доноров или налогоплательщиков.

— Просто сначала нужно было их планировать для ВСУ, — считает нардеп, — И, например, закупить дроны, которых катастрофически не хватает сейчас на линии фронта. А теперь даже если тысячи патриотических украинцев захотят перечислить свою тысячу на нужды ВСУ, эти средства будут рассеяны и, к сожалению, использованы не очень эффективно.

Что говорят украинцы

Любовь Скворцова: Выборы точно будут. Электорат «прогревают».

Сергей Кучеровский: Это же было уже! А смартфоны пенсионерам будут раздавать ?

Наталья Липская: Рози.рать такую кучу денег в то время, как волонтеры собирают на РЭБы и дроны, а ВПЛ вынуждены возвращаться под обстрелы, потому что не вытягивают аренду жилья.

Елена Шелев: Вместо этой тысячи можно было бы одним махом обеспечить жильем треть бездомных в армии. Вы представляете, как бы это подняло моральный дух военных и повысило престижность контрактов, если бы одномоментно военным дали 10-15 тысяч квартир? Уверена, что после такой акции желающих подписать контракт стало бы в разы больше, что бы уменьшило потребность в количестве мобилизованных. Соответственно — снизило бы бусификацию.

Владислав Марков: Эта тысяча для людей ничего не решит. Потому что на сегодня — это не те уже деньги. Но в масштабах государства во время войны это преступление против государства.

Вика Птаха: Лично я эту тысячу не возьму. Во-первых, раздача халявы во время войны воняет паршиво. Свободные деньги во время войны должны идти на зарплаты военным. Мы постоянно слышим, что на армию не хватает, а оказывается — у Зеленского полные руки бабла. Во-вторых — это подкуп.

Валентин Валентинов: Эту тысячу малообеспеченные пожилые люди не увидят так же, как не видели «ковидную» тысячу. Так же как национальный кэшбэк они не могут оформить. Так же как смартфоны им обещал.

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