«Національний кешбек»: як отримувати гроші за покупки?

Що таке національний кешбек?

Урядова програма «Національний кешбек» стартувала 2 вересня й дозволяє отримувати 10% витрачених коштів за купівлю українських товарів. Нарахування здійснюється на спеціальний рахунок, а сума кешбеку може становити від двох гривень до трьох тисяч гривень на місяць.

Щоб скористатися програмою, необхідно:

відкрити спеціальну банківську картку для накопичення кешбеку;

купувати товари українських виробників, що беруть участь у програмі;

оплачувати покупки основною карткою, підключеною до програми.

Якщо покупка відповідає умовам, кешбек з’явиться у застосунку «Дія» протягом 24 годин, а ось зарахування на кешбек-картку відбувається щомісяця до 20-го числа. Готівкою кешбек зняти неможливо. Кошти можна спрямувати на безготівкову оплату медичних послуг, спорту, кіно, ресторанів, комуналки, транспорту, мобільного зв’язку або підтримати ЗСУ чи придбати військові облігації. Програма діятиме до кінця 2025 року.

Які товари та торгові марки беруть участь у програмі?

У рамках програми національного кешбеку обіцяють грошову нагороду не лише за придбання певних товарів українського виробництва, а й деяких лікарських та медичних виробів. Не беруть участь у програмі підакцизні товари, за винятком алкогольних напоїв без додавання спирту.

До урядової програми вже приєдналися як регіональні, так і всеукраїнські торгові мережі: «Сільпо», «Таврія В», «Блиск&Відро», АТБ, «Копійка», «Аврора», «Епіцентр», «Нова лінія», «Антошка», Auchan, Comfy, «Аптека Доброго дня», «Цитрус», Eva. Також кешбек діє в мережах АЗК «ОККО», WOG та «Укрнафта» (скоріше за все, на товари, які продаються в міні-маркетах на заправках).

Серед окремих торгових марок, що беруть участь у програмі: «Рошен», «Галичина», «Волошкове поле», «Яготинське», «Українська зірка», «Ясенсвіт», Jacobs, Giulia, «Хуторок», «Повна чаша», «Премія», «Олейна», SHABO, Konti та інші. Ще близько 200 магазинів і торгових мереж готуються до підключення.

Як підключитися до національного кешбеку?

Приєднатися до програми можна через застосунок «Дія». Для цього спочатку необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку. Це можна зробити через мобільні застосунки: Акордбанк, А-Банк, ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank (АТ «Універсал Банк»), Sense Bank, ПУМБ, УКРСИББАНК, УКРГАЗБАНК, БАНК ГЛОБУС, БАНК КРЕДИТ ДНІПРО. Якщо у вас немає можливості скористатися послугою онлайн, це можна зробити у відділені банку.

Далі покрокова інструкція, як це зробити самостійно:

Відкрийте додаток свого банку, наприклад, «Приват24». На головній сторінці має з’явитися пропозиція створити картку «Кешбек «Зроблено в Україні».

Ознайомтеся з умовами відкриття картки й натисніть «Продовжити», погоджуючись з усіма пунктами. Якщо виникнуть затримки через навантаження на сервер, спробуйте пізніше.

Підпишіть документи віртуально: це можна зробити цифровим підписом або кодом з СМС, який прийде на ваш номер телефону (найпростіший варіант).

Введіть код або завантажте підпис, натисніть «Продовжити» та дочекайтеся завершення операції. Після підтвердження картка стане доступною.

У повідомленні натисніть на посилання для переходу до «Дії». У меню «Сервіси» виберіть «Національний кешбек» і натисніть «Розпочати», щоб активувати вашу картку.

У «Дії» ви зможете накопичувати бонуси та переглядати історію покупок. Якщо картка не відображається, оновіть додаток.

Зверніть увагу!

У вашому застосунку буде дві банківські картки. Поточна картка — це ваша основна картка, якою потрібно розраховуватися за продукцію, підключену до програми. Та картка «Кешбек «Зроблено в Україні» — саме на неї буде нараховано грошові бонуси. Надалі ви зможете використовувати цю картку для оплати.

Власний досвід: як насправді працює програма національного кешбеку?

Щоб перевірити, як насправді працює урядова програма накопичення національного кешбеку, кореспондентка «Одеського життя» вирішила протестувати це на власному досвіді.

3 вересня я активувала картку з національним кешбеком, яка автоматично з’явилася в застосунку «Приват24». Спершу це здалося незручним, адже я мала картку від іншого банку, якою активно користувалася. Але, на жаль, цей банк не є учасником програми. Тому для покупок тепер необхідно було мати кошти саме на картці «Приват». Окрім того, я звикла користуватися готівкою, а онлайн-платежі зазвичай застосовувала тільки для оплати деяких послуг. Отже, заради експерименту протягом місяця (три дні на тиждень) я купувала один і той самий товар з позначкою національного кешбеку — це була молочна продукція.

Спочатку в магазинах не завжди можна було знайти ці позначки. Інформацію про товари-учасники доводилося шукати самостійно на прилавку або на офіційному сайті програми. Це було дуже важко, адже у списку понад 30 тисяч торгових марок і понад 200 тисяч товарів. Товари не розділені навіть за групами — усе впереміш: від побутової техніки до картоплі, свинини чи лимона.

Тільки наприкінці вересня в магазинах почали з’являтися спеціальні позначки на товарах — «Національний кешбек», «Зроблено в Україні» або «Підтримуй українське». Також запрацював сканер товарів на сайті madeinukraine.gov.ua. Тепер, використовуючи камеру смартфона, можна швидко перевірити, чи бере товар або бренд участь у програмі. Це значно спростило процес і навіть викликало цікавість — захотілося перевірити всі товари на полицях магазинів. Тим паче кожного дня список товарів та торгових марок змінюється.

Інструкція з використання сканера штрих-кодів

Щоб дізнатися, чи можна отримати кешбек за конкретний товар, відкрийте сайт «Зроблено в Україні» за посиланням — madeinukraine.gov.ua. На головній сторінці натисніть кнопку «Національний кешбек» та виберіть «Як перевірити товар». Далі ви можете скористатися пошуком на сайті, ввівши назву виробника або товару. Це зручно робити з планшета або комп’ютера. Для зручності зі смартфона краще увімкнути сканер штрих-кодів.

Натисніть на значок камери для активації сканера, потім натисніть кнопку «Сканувати» та наведіть камеру смартфона на штрих-код товару.

Якщо товар або торгова марка беруть участь у програмі, на екрані з’явиться повідомлення: «Товар є в програмі!» та короткий опис (наприклад: капці домашні, жіночі, р. 40). Якщо товар не підпадає під кешбек, інформація про нього буде відсутня.

Надходження кешбеку: як це відбувається?

Коли я здійснювала оплату продукту з картки «Приват24», близько місяця я не отримувала ніяких бонусів ні в застосунку «Дія», ні на картку кешбеку. Лише 14 жовтня мені у застосунок «Приват24» надійшло повідомлення: «Незабаром зарахування кешбеку від держави». Тим часом у застосунку «Дія» з’явився мій перший накопичений кешбек — 5 гривень 13 копійок. Також інформація про те, в якому магазині був нарахований кешбек.

Можливо, це був збій у програмі, адже за правилами грошовий бонус повинен надходити протягом доби. Тепер все добре. Як тільки кошти надійдуть з «Дії» на картку кешбеку, їх можна буде використати на власні потреби або продовжити накопичувати.

Робимо висновок

Програма національного кешбеку працює, але є нюанси, які потребують доопрацювання. Під час підключення картки кешбеку застосунок банку може зависати, а грошові бонуси не завжди надходять одразу або не відображаються. Програмою простіше користуватися тим, у кого є смартфон. У інших людей можуть виникнути труднощі з підключенням до кешбеку та пошуком потрібних товарів.

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